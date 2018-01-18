陕西首个网上立案系统安康法院上线 最快需3分钟

安康法院网上立案系统即“诉讼服务plus版本”近日上线，属全省首个。

西部网讯（记者 李媛）立案只需3分钟，能上网的地方就能立案，你信吗？记者今天（1月18日）从陕西省高院获悉，安康法院网上立案系统即“诉讼服务plus版本”近日上线，该系统可以在3分钟内立案，如此快速的实现网上立案，在我省尚属首次。

近日，陕西江桦律师事务所的律师受当事人委托，首次通过网上立案系统向汉滨区人民法院立案庭发送立案申请，经汉滨区人民法院立案庭审查后成功立案，整个立案过程仅耗时3分钟。

利用网上立案系统，申请人只需在有互联网的地方通过电脑、手机等上网媒介，凭有效身份证号码进行实名注册后，按照立案要求准备起诉材料，通过平台提交至有管辖权的法院，经过网上立案审查法官审查通过后，申请人即可通过银行网点或者网上银行预缴诉讼费，法院通过平台向申请人发出《受理案件通知书》，确定立案成功。

申请人网上成功操作完成后，只需要等待法院通知。法院会通过短信、微信和站内提醒三种方式告知申请人案件受理情况。申请人还可通过立案编号主动查询案件受理情况。担心系统不会用？ 系统操作指南会给详细介绍操作步骤及流程！担心诉讼费计算太麻烦？系统自带小助手也可以帮助解决。

据安康中院有关负责人介绍，网上立案系统是安康市中级人民法院在全市范围内推行“跨域立案”之后，又一项便民利民措施。对于方便群众诉讼、提升群众满意度、推进司法改革均具有十分重要的意义。

编辑： 高政超