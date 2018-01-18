西安一租户被要求缴高额物业费 物业：因为是群租

西部网讯（记者 陈嘉伟）“业主物业费一平米9毛，租户却要收2块3，我们租户就该缴纳那么高的物业费么？”近日，租住在西安碑林区新艺城小区的袁女士向西部网“民生热线”栏目反映，称小区物业在收取物业费上区别对待租住户。
袁女士说，她于2017年4月租了新艺城小区的一间房子。从入住开始，一直以来都是按0.9元每平米的标准缴纳物业费，可是今年物业却告诉她，租住户物业费要涨价了。“物业说要涨到2块3一平米，理由是因为我们是租住户，通过中介租房有明显的盈利性质，所以要按办公用房收取物业费，如果我们不交，物业还会采取限制水电的措施。”
“但是谁租房子不是通过中介，中介盈利了，我们作为住户又没盈利，而且我们租的房子是自己居住的又不是办公用房。”袁女士说。
今天（1月18日），西部网记者联系到了碑林区新艺城小区物业。物业一名工作人员表示，他们确实提出要按2.3元每平米收取物业费，但最终还没确定。
“因为这个房子被中介改成了群租房，不是一户居住的，甚至连厨房都单独出租。我们认为这不是单纯的出租行为，盈利性质更强，所以我们想按办公用房的金额收取，但目前仍在协商。”工作人员表示。
对此，陕西洪振律师事务所的杨磊律师表示，物业的做法存在瑕疵。
“首先，法律并没有对群租房的物业收费标准有特殊规定，住宅和写字楼的物业收费是根据物业服务内容，实施政府指导价。第二，物业服务公司无权直接变更房屋用途而采取较高的收费标准，对于物业公司来讲，群租房的管理成本无疑更高，但也要通过合法的途径提高物业费用，例如召开业主大会制定新的业主公约，并且通过合法的表决。”杨磊认为，物业提高租户物业费的做法并不合适。
对此，西部网也将情况反映给了碑林区相关部门，进行进一步处理。
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编辑： 辛超
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