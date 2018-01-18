从高空看下，该塔是一座空心圆柱体建筑。（航拍 刘强）

西部网讯（记者 赵昊）随着2018年西安首次实行单双号限行，似乎雾霾强大的影响力又一次给西安人敲响了警钟，面对空气污染的肆虐，除了对污染源的控制外，一座高60余米的新型治霾神器——“除霾塔”也亮相西安长安。

在长安区陕西师范大学附近，记者注意到一座已然完工的高塔耸立在路旁，塔身成圆柱形，底端基座中周围有大面积玻璃建筑，塔顶安装有网状设备，并能听到塔内机器运转的轰鸣声。

记者从现场展示的宣传资料了解到，该除霾塔是由中科院两位教授共同提出的，为实现“促进清洁能源的高效利用，同时开发有效的空气污染控制技术”这一目的而建设的大型太阳能城市清洁系统，名称叫作：HSALSCS。

HSALSCS系统是目前世界上第一个利用光能及过滤技术进行空气净化的建筑结构。项目主体由空气导流塔及玻璃集热棚两部分构成，建筑面积约为2580㎡。导流塔塔体呈圆柱形，高60米，塔体内直径10米，采用钢筋混凝土结构，塔体5.5米以下设有4个洞口，可设置2-4台风机，而集热棚成矩形布置于塔体底部，南北边长60米，东西边长43米，采用轻型钢结构体系。

“集热+聚气+除霾+净空气扩散”是该塔的主要工作原理。处于塔基周围的集热棚表面采用光催化涂层玻璃，并在底部铺设碎石来起到白天收集热量及反射部分太阳光，夜间主动散热的作用加热空气，而受热的空气通过导流墙进入到导流塔内形成气流流动，此时，气流中的气态污染物首先通过过滤装置滤除颗粒物，其次利用集热棚表面光催化薄膜涂层降解污染气体，最后通过塔顶端进入空气中，达到净化空气的目的。

据悉，氮氧化物（NO2）和挥发性有机物（VOCs）是形成臭氧等二次污染物的重要前体物，对城市灰霾形成具有重要影响，而集热棚表面的光催化作用是一种由太阳光驱动，发生于界面间的光致氧化还原反应，能够直接降解和转化NO2等低浓度空气污染物和有机物，因此通过光催化技术降解后的空气可直接起到进化空气的作用。

而作为该塔的能源系统，安装在集热棚周围的太阳能电池板将太阳能转化为初始能源，在结合光能净化空气的同时，系统通过光热、光电转化原理将太阳能转化为热能助力气流流动，将部分光能转化为电能供自身照明系统使用，从根本上节约能源，减低系统的运行成本。

宣传资料还介绍说，西安的小型装置探索成功后，将有可能在全国范围内推广，为其他省市的雾霾污染控制、pm2.5达标工程起到关键作用，甚至在世界各国的空气污染控制实践中发挥重要作用，实现减排和主动清除相结合的新型防控模式，促进清洁能源、环保产业及控制技术的发展。

随后记者联系到了中科院地球环境研究所所长曹军冀，他表示，目前该项目正处于实验当中，随后他们将对实验数据进行分析研究，具体情况等实验结束后会向社会公布。