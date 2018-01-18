陕西法院启动“面对面”走访人大代表、政协委员活动

西部网讯（记者 李媛）记者今天（1月18日）从陕西省高院了解到，1月10日至20日，陕西省法院启动“面对面”集中走访省人大代表、省政协委员活动。此次活动通过走访省人大代表、政协委员及其所在企业、部门，切实加强与人大代表政协委员的联系沟通，积极支持代表委员依法履职，主动接受监督，广泛听取社会各界对法院工作的意见建议，提高审判质效，提升司法公信，进一步加强和完善以审判为中心的司法改革工作，为全省实现追赶超越目标提供司法保障。
走访活动由省法院院领导带队，机关副处级以上干部、四级以上高级法官组成10个走访组，采取汇报、座谈和上门走访等形式深入全省各地市、各区县，面对面走访600多位省人大代表和政协委员。递送《陕西省高级人民法院工作报告》征求意见稿和《公正为民谱新篇--陕西法院2013-2017年工作纪实》，向代表委员介绍全省法院这五年来的整体工作和重点、亮点、难点工作推进情况，包括取得的显著进步和存在的困难问题。同时，听取代表委员对全省法院审判执行工作、司法改革、队伍建设、基层建设、工作作风等方面的意见，征求对2018年及今后一个时期全省法院工作思路的建议。
陕西高院要求，对全省人大代表、政协委员的“面对面”走访必须做到每个代表、每个委员“全覆盖”，要与代表委员建立常态化联络沟通机制，实现征求意见的常态化，对全省法院的重点工作、重要部署，通过多种方式及时征求代表委员的意见建议。代表委员对法院工作的意见建议，走访组要及时研究落实处理意见，涉及中级、基层法院的要督促院长亲自协调，及时解决，并及时向代表委员反馈意见建议的办理情况。要通过真心走访、用心沟通、真情办事，赢取代表、委员的理解、认同和支持，让代表委员感受到法院的接受监督、改进工作的诚心，让全省法院工作更加接地气、顺民意。
编辑： 李媛
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