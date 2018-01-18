2017年陕西进出口总额2715.2亿元 增速居全国第五

今天（1月18日），全省商务工作会议召开。
西部网讯（记者 李媛）记者从今天（1月18日）上午召开的陕西省商务工作会议上获悉，2017年全省对外贸易保持高速增长，进出口总额2715.2亿元，增长37.4%，高出全国平均增速23.2个百分点，增速居全国第5位。在提高招商引资质量方面，陕西在英国、澳大利亚和“一带一路”沿线国家新设10个商务代表处。
四个关键数字：8180亿元、2715.2亿元、7909亿元、39.1亿美元
记者梳理发现，从四组数据可以看出，过去一年全省经济发展快速。根据陕西省商务厅的统计数据显示，2017年陕西省国内消费保持快速增长，对外贸易保持高速增长，招商引资实现新突破，对外投资合作稳步发展。
预计社会消费品零售总额8180亿元，增长12%，高出全国平均增速1.7个百分点。网络零售额650亿元，增长49.1%。
进出口总额2715.2亿元，增长37.4%，高出全国平均增速23.2个百分点，增速居全国第5位、西部第1位。
实际引进内资7909亿元，增长26.9%；实际利用外资58.9亿美元，增长17.6%。
对外承包工程营业额实现39.1亿美元，增长60.9%，高出全国平均增速55个百分点，居全国第11位、西部第2位。
自贸区新增注册企业9347户 “微信办照”等经验被全国推广
据陕西省商务厅厅长赵润民介绍，陕西在自贸区建设方面，总结了自己的经验，持续推进试点任务和“放管服”改革。截至目前，165项改革试点任务已启动实施158项，其中已完成48项；一次性将213项省级审批备案事项下放和委托自贸试验区；市场准入环节实现“一口受理、并联审批、多证合一、多项联办”，企业注册登记缩短至3个工作日。
同时，加快推进贸易和投资便利化改革，国际贸易“单一窗口”建成运营，海关和检验检疫部门创新落实24项监管服务举措，通关效率提升30%以上。精心培育特色创新案例77个，“微信办照”等经验被全国推广。
到2017年底，区内新增注册企业9347户（其中外资企业107户），新增注册资本3099.8亿元（其中外资企业6.7亿美元）。新增注册资本1亿元以上企业231户。
阿里巴巴、京东等20多家知名电商企业设区域总部
据赵润民介绍，去年在电子商务方面，陕西也加快推进应用。累计建成县级电子商务运营服务中心91个、仓储物流中心109个、镇村服务站点5538个，阿里巴巴、京东、乐村淘等20多家知名电商企业在我省设立区域总部。我省成为阿里巴巴平台销售增速最快的5个省之一，直接带动11万人就业。
为吸引外商投资，陕西在英国、澳大利亚和“一带一路”沿线国家新设10个商务代表处。截至2017年底，全省新设外商投资企业203家，增长75%，外资企业进出口占比超过70%。与此同时，在“一带一路”沿线国家完成营业额19.9亿美元，占全省总量50.9%，同比增长62.6%。完成国家援外人力资源培训14期，涉及80多个国家、432名官员和技术人员。
编辑： 李媛
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