清姜河入渭河断面氨氮浓度超标0.48倍 同期上升410.7%

西部网讯（记者 鄢山宇）近日，陕西省环保厅发布2017年11月、12月渭河干流支流考核断面监测结果。11月，渭河支流中5个断面未达标，12月清姜河入渭河断面氨氮浓度超标0.48倍，较去年同期上升410.7%。

2017年11月

渭河支流中5个断面未达标

2017年11月， 渭河干流宝鸡、杨凌、西咸、咸阳、西安出境，渭南潼关出省断面化学需氧量、氨氮和溶解氧浓度均达标(即达到渭河流域水污染防治考核目标，下同）。

11月，渭河考核的19条支流26个断面中20个断面的化学需氧量、氨氮和溶解氧浓度均达标。宝鸡峡总干渠入渭河断面断流，未监测。5个断面未达标，其中：千河入渭河断面化学需氧量超标；漆水河入渭河断面、新河入渭河断面、灞河入渭河断面氨氮浓度超标；皂河入渭河断面化学需氧量及氨氮浓度均超标。

2017年12月

清姜河入渭河断面氨氮浓度超标 较同期上升410.7%。

12月，渭河干流宝鸡、杨凌、西咸、咸阳出境，渭南潼关出省断面化学需氧量、氨氮和溶解氧浓度均达标(即达到渭河流域水污染防治考核目标）。西安出境断面化学需氧量、溶解氧浓度达标，氨氮浓度超标0.24倍，较去年同期下降34.1%。

渭河考核的19条支流26个断面中21个断面的化学需氧量、氨氮和溶解氧浓度均达标。宝鸡峡总干渠入渭河断面断流，未监测。4个断面未达标，其中：清姜河入渭河断面、北洛河入渭河断面氨氮浓度超标，泾河出西咸断面、皂河入渭河断面化学需氧量浓度、氨氮浓度均超标。值得注意的是，清姜河入渭河断面氨氮浓度超标0.48倍，较去年同期上升410.7%。

编辑： 钟莹