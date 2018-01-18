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程光旭、游旭群分别任陕西师范大学党委书记、校长

时间：2018-01-18 10:28:37  来源：西部网-陕西新闻网  作者：彭芬

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程光旭、游旭群分别任陕西师范大学党委书记、校长

今天（1月18日），教育部党组成员、副部长孙尧在陕西师范大学宣布了教育部党组的任免决定，程光旭任陕西师范大学党委书记，游旭群任陕西师范大学校长、党委副书记，甘晖不再担任陕西师范大学党委书记。

西部网讯（记者 彭芬） 今天（1月18日），教育部党组成员、副部长孙尧在陕西师范大学宣布了教育部党组的任免决定，程光旭任陕西师范大学党委书记，游旭群任陕西师范大学校长、党委副书记，甘晖不再担任陕西师范大学党委书记。教育部人事司、陕西省委组织部负责同志出席会议。

程光旭，男，1960年6月生，1986年4月入党，1982年8月参加工作，西安交通大学固体力学专业博士研究生毕业，教授。2014年4月任陕西师范大学校长，2017年4月任陕西师范大学校长、党委副书记。

游旭群，男，1963年9月生，1988年12月入党，1989年8月参加工作，华东师范大学心理学专业博士研究生毕业，教授。2012年6月任陕西师范大学副校长。

编辑： 彭芬

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