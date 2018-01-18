杨凌启动重污染Ⅱ级响应 19日起机动车限行俩尾号

杨凌启动重污染Ⅱ级响应
西部网讯（记者 刘望）杨凌示范区昨日（1月17日）启动了重污染Ⅱ级应急响应，根据有关规定，杨凌示范区将于19日7:00起实施机动车禁限行措施。这是今年以来，杨凌示范区首次实施机动车限行。但与西安、咸阳等城市的冬防期常态化限行不同，杨凌示范区一旦解除重污染天气Ⅱ级响应，机动车限行也将同时停止。
禁限行区域：孟杨路—东环北路—东环南路—自贸大街—杨凌大道形成的环形区域内（不含以上道路）实施禁限行。
禁限行规定：1月19日0时起，每日7:00-20:00限行两个车牌（含临时）尾号（若尾号为英文字母的，以车牌最后一位数字为准）的机动车。
星期一限行1和6，星期二限行2和7，星期三限行3和8，星期四限行4和9，星期五限行5和0（如：19日限行5和0），法定节假日和公休日不限行。
外埠机动车进入杨凌示范区行政辖区的（除高速公路），需遵照杨凌的有关规定执行。
建筑垃圾、渣土、砂石运输车辆禁止上路行驶；重型柴油车、国Ⅰ和国Ⅱ排放标准轻型汽油车（含驾校教练车）、无标车、三轮汽车禁止上路行驶。
重污染天气Ⅱ级响应期间，机动车禁限行措施的解除或升级事宜，另行通告。违反规定的，由公安交通管理部门依据相关法律法规，予以纠正和查处。
不受禁限行措施影响的车辆：
1. 公交汽车、新能源汽车（纯电动机动车、插电式（含增程式）混合动力汽车和燃料电池汽车）、出租汽车（含快捷货运出租车、不含租赁车辆）；
2. 经示范区公安交通管理部门核定的学校校车、单位班车（通勤班车）、邮政专用车、殡仪馆的殡葬车辆、大型客车、长途客运车辆、旅游客车；
3. 肢体残疾人驾驶的残疾人专用车辆；
4. 执行任务的军车、警车、消防车、救护车、工程救险车；车身喷涂统一标识并执行公务的城管、工商、交通执法车辆、环保监察监测车辆、保险公司现场勘查车、银行运钞车及救援、清障等确需通行的专项作业车辆；
5. 环卫、园林、道路养护的专项作业车辆；
6. “绿色通道”车辆（即整车运送鲜活农产品的车辆，包括新鲜蔬菜水果，鲜活水产品，活体畜禽，新鲜的肉、蛋、奶）。
编辑： 钟莹
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