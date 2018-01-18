答题类游戏风靡 专家：人的精神需求被极大满足

田乐用两个下午的时间玩“头脑王者”，最终进阶最高段位。



西部网讯（记者 熊惠玲） 对于游戏，人们总是“三分钟”热度。最近你可能发现身边的人不再热衷于“吃鸡”，或者“跳一跳”，而是被“冲顶大会”“芝士超人”“百万英雄”“头脑王者”等几款答题游戏吸了注意力，下载APP、答题、瓜分奖金，简单粗暴的套路却掀起了全民的狂欢。

两个下午进阶最高段位：一度上瘾停不下来

用了两个下午的时间，田乐将微信上的“头脑王者”游戏一口气进阶到最高段位——“头脑王者”，“当进阶到最高段位后，突然所有的紧张和念想都消失了，大脑的兴奋与刺激归于平静，我发了一会呆。”

“我是看身边的同学在玩，这几天正好有空就跟着玩了。”田乐说，“这个游戏吸引我的就是答题进阶和抢答的模式，每一次PK掉对手，我就会有成就感。”

田乐玩的“头脑王者”每局比赛两人参与，五道题，在不用道具的情况下，答对一道题最多可得200分，答得越慢分越少，答错不得分。有十秒时间限制，如果在第一秒答对，得200分，如果超过一秒(即还剩9秒)，则得180分，剩8秒则得160分，以此类推。最后一道题得分双倍，即400分、380分、360分……这样理论上最高可得1200分。

头脑王者按照现有级别一共分为一星、二星、三星、五星、七星、九星等几类，对应的名字分别为入门新手、起步熟手、坚韧黑铁、顽强青铜、傲气白银、聪慧黄金、巧思白金、睿智黑金、无暇钻石、智者大师、万卷宗师、博学史诗、智慧传说、头脑王者。

“以前有个很火的节目叫一站到底，我每次和家人一起看的时候，都会跟着答题，紧张、刺激的感觉让人上瘾。”他说，在这款游戏里可以和真人pk，并且有排位的这种模式，就勾起了人想玩的欲望，“你想不断地答题，赢比分，进阶，这和王者荣耀很像。”

“我是一名文科生，这个游戏里提的问题范围很广，玩这个可以测试一下自己的知识储备，也可以顺便增长知识。”他说，“我的经验就是不要手抖，有时候太紧张会点错，不少题都会重复出现，错了的题一定要把正确答案记下来。”

时间短、乐趣多：照顾宝宝自我娱乐两不误

对于网友素颜来说，又能照顾宝宝又能自我娱乐，“冲顶大会”这样时间短乐趣多的游戏自然而然成了她的首选。

“‘冲顶大会’模式很简单，每天举行几场答题直播，有12道题，每道限时为10秒钟，全部答对者可平分每期奖金。我每天基本玩一次，虽然到目前为止一次都没有成功过，但玩的时候还是非常开心，总是想再玩。”网游素颜说，因为自己时间很紧张，回家了还要陪小朋友玩，所以游戏时间长短很关键，这款游戏的时间就非常符合自己的作息。

“我觉得这个游戏非常有趣！因为他们的主持人都是话唠，又搞笑，每当主持人说错的时候网友们都发弹窗，内容都特别搞笑。”素颜说，对于没有把握的题要是答对了就很激动，直播答题不仅考验知识储备，还考验人的心里素质，由于每道题的答题时间只有10秒，有时候会因紧张误点答案，由于答案选定后不能更改，所以经常会有“一失足成千古恨”的感觉。

素颜说，“我记得有道题是问，左轮手枪可以装几发子弹，答案是6发，我选错了。但我婆婆居然知道答案。这个游戏也非常适合家庭聚会时一起玩，大家知识面不一样，答对几率也会大，一家人或者朋友在一起很有乐趣。”

心理专家：调动全民参与 激发人的竞争本性

“如果说传统电视台的知识问答还只是大量用户对参赛选手刺激感的感同身受，那么直播间的模式彻底实现了全体用户的共同参与。”西安心理学会会长尚华说，任何一个人都渴望得到别人的关注，都希望得到别人的肯定和欣赏。“大家热衷于玩这类游戏，通过答题pk对手，得分进阶或者分钱就是一种自我价值的实现，产生的成就感会激发人的竞争本性，让人产生激情，从而玩起游戏来乐此不疲。

他说，传统的游戏并没有互动，也不能同时实现成千上万的人共同竞争的场景。“这些答题类的游戏打破了传统，设置的题目首先非常符合年轻人的年龄特性，那些科技、体育、文学、常识类的题目本质上是一个人的知识框架的体现，那么人们就会通过这样的测试来肯定自我，获得满足，金钱上的激励很少，也不是大家看重的，整个游戏主要还是满足了人的心理需求和人的本性，所以会风靡流行。”

尚华说，大家在玩的时候也要有所节制，不要过于沉迷其中，游戏就是游戏，输赢都不要过于看重，合理安排时间娱乐有益身心，投入过多就会适得其反。

编辑： 熊惠玲