陕西省“扫黄打非”工作会议召开 庄长兴出席

陕西省“扫黄打非”工作会议在西安召开。
陕西省委常委、省委宣传部部长、省“扫黄打非”工作领导小组组长庄长兴出席会议并讲话。
西部网讯(记者 秦振)1月17日，陕西省“扫黄打非”工作会议在西安召开，省委常委、省委宣传部部长、省“扫黄打非”工作领导小组组长庄长兴出席会议并讲话。他强调，要切实提高政治站位，深入把握新形势新要求，持续深入开展“扫黄打非”工作，营造良好的社会文化舆论氛围。
庄长兴指出，过去的一年，全省“扫黄打非”紧紧围绕工作主线，聚焦重点领域，聚力突出问题，取得了新的可喜成绩。全年共查缴销毁各类非法出版物125.7万件、处置网络有害信息4.71万条、取缔关闭违法违规网站1130个，查办重点案件32起，有效净化了网下网上文化空间。
庄长兴强调，2018年“扫黄打非”工作要以习近平新时代中国特色社会主义思想和十九大精神为指引，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，始终保持高度的政治敏锐性，深入持续抓好“净网”“护苗”“秋风”等专项行动。
他要求，要坚决打击非法出版活动，加大对印刷等重点环节监管力度，严防严控非法出版物扩散传播。要突出抓好网络信息治理，强化互联网企业主体责任和管理部门监管责任，推动网络空间真正清朗起来。要严厉打击新闻采访领域的违法犯罪行为，严格落实异地采访有关规定，打击非法采编活动，维护新闻媒体良好的社会形象。要深入推进“扫黄打非”进基层，抓好宣传教育，完善工作条件，加强制度建设，不断提升“扫黄打非”工作成效。
会议还通报了2017年全省“扫黄打非”工作先进有功集体、先进有功个人。
编辑： 刘璞华
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