西安咸阳两市明日机动车限行尾号4和9 限行区域不变

西部网讯（记者 刘望）因西安、咸阳两市重污染天气应急指挥部决定降级重污染天气预警等级，明日（1月18日）西安市和咸阳市将不再执行机动车单双号限行，而是继续执行冬防期机动车常态化限行。
2018年1月18日（星期四），西安市和咸阳市限行区域内，限行尾号为4和9的机动车。
限行时间：7:00-20:00
西安市限行区域：西安市行政区域内，以西安绕城高速以内区域为中心，向南扩展至南横线、堰渡路、三星快速干道连线（不含）以北，西汉高速以东、西柞高速以西围合区域；向北扩展至西咸北环线（不含）以南、包茂高速以东、西禹高速以西围合区域。途经西安高速公路过境通行但不驶出高速公路的机动车，不采取限行措施，允许通行。临潼、阎良、鄠邑、周至、蓝田等区县限行区域自行划定。
咸阳市限行区域：咸阳市城区东风路—扶苏路（含）以西，文林路—文林路西延段（含）以南，城西快速干道以东，世纪大道蓝马转盘—世纪西路秦都桥南口十字（含）以北所有城市道路为限行区域。各县市限行范围按当地预案执行。
今天下午，咸阳交警通过微信公众号曾发布过单双号禁限行信息，咸阳交警表示对该消息予以更正，并向广大市民致歉。
编辑： 刘望
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