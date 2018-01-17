高职分类招生谨防"野鸡大学" 省招办公布57所正规院校
时间：2018-01-17 19:28:55
来源：西部网-陕西新闻网
作者：彭芬
分享到微信朋友圈
打开微信，点击 “ 发现 ” ，使用 “ 扫一扫 ” 即可将网页分享至朋友圈。
高职分类招生谨防"野鸡大学" 省招办公布57所正规院校
陕西省招办今天（1月17日）公布了2018年陕西省普通高等职业教育参加分类考试招生院校名单，共57所，其中有18所陕西省国家级和省级示范高职院校。
2018年陕西省普通高等职业教育参加分类考试招生院校名单。
西部网讯（记者 彭芬） 陕西省招办今天（1月17日）公布了2018年陕西省普通高等职业教育参加分类考试招生院校名单，共57所，其中有18所陕西省国家级和省级示范高职院校。
省招办提醒，考生分辨一所大学是正规大学还是虚假大学，一要认准教育部当年公布的全国高等学校名单，二要认准省级招办官方信息发布平台公布的院校名单。
省招办提醒考生，不要相信任何人承诺的有关系、计划外名额、内部指标、点招等招生诈骗；不要相信不读书、不学习就可以拿到学历文凭。
编辑：
高政超
分享到微信朋友圈
打开微信，点击 “ 发现 ” ，使用 “ 扫一扫 ” 即可将网页分享至朋友圈。
-
了解陕西大事 关注陕西头条
-
陕西本地最火图片社交APP
娱乐身着黑色皮袄搭配黑色牛仔裤和黑色棒球帽，一身全黑look霸气十足。架黑超擦红唇，时而酷酷的低头看手机，时而露出一抹浅笑，分分钟撩人一脸。01-18
娱乐照片中，小海绵身穿白色衬衫黑色外套，配上领花，小绅士的装扮，一只手举高做出“1”的姿势，虽然面部被挡住了，但仍能看出非常的可爱呆萌。01-18
娱乐春晚语言类节目五审正在进行。贾乃亮、蔡明、郭冬临、潘长江、李明启、贾玲、杨紫等演员现身。01-18
娱乐杨威的双胞胎女儿一周岁生日，杨云晒出为女儿庆生的照片，一家五口温馨合影，杨阳洋拿着羊玩偶和妹妹合影超有爱。杨阳洋和妹妹 双胞胎女儿 01-17
娱乐照片中，Jasper身穿一身灰色连帽宽松运动装，光着赤脚，戴着帽子眼镜，一副酷酷的表情，嘻哈中透着些许的痞气，可爱爆棚。01-17
娱乐据悉，周杰伦这次物色的学校，音乐师资都是具有国际级水平，看来选择该校，似乎也是有意培养女儿在音乐方面的才能。01-17
娱乐北京音乐界一位人士向华西都市报-封面新闻记者爆料称，王菲和那英将有望再合作，演唱最新原创歌曲《相约2018》。01-17
娱乐唐艺昕现身机场，卫衣搭牛仔裤玩转街头风。01-17
娱乐陈凯歌携影片主创人员与日本观众见面。 陈凯歌表示，非常期待《妖猫传》在日本上映，希望这部电影取得好成绩，走进观众的心里。01-17
娱乐杨幂自认有“玻璃心”，对大家给她的负评会“选择性”的避开，她说：“大家对我的评价不怎么好，能不看就不看。01-16
娱乐小S（徐熙娣）15日在脸书分享了与老公许雅钧（Mike）“爱的晚餐”，但餐盘食物全是水煮，且份量极少，让众人傻眼。01-16
体育随着全运圣火缓缓熄灭，精彩难忘的13天已留在记忆中，但改革的旗帜仍在猎猎飘扬，让这届全运会成为中国体育发展进程中的一个标杆。09-10
体育第十三届全运会赛场上的比拼异彩纷呈，对胜利的渴望、对赛场的留恋、与爱人的情谊……都浓缩于句句话语中，汇成一首首“好声音”。09-08
体育9月8日，第十三届全国运动会将在天津落下帷幕。最后一个比赛日中，将在羽毛球、篮球、排球等项目，产生7枚金牌。09-08
体育第十三届全运会──一场属于全民的体育盛会，必将刻下城市步履的铿锵足迹，必将载入天津发展的光辉史册。09-08
体育第十三届全运会赛场中捷报频传，而赛场之外也不断上演着各种暖心故事。一名山东记者在媒体村不慎遗失腰包，经过土城派出所的连夜查找，为失主寻回腰包，避免了损失。09-08
体育9月8日上午，第十三届全运会闭幕前新闻发布会在全运会主新闻中心2楼新闻发布厅举行。09-08
体育9月8日，第十三届全运会迎来最后一个比赛日，当日共有7枚金牌产生，男篮决赛和羽毛球男单决赛无疑最引人关注。09-08
体育姚明：最大的不同就是引入了大量的群众体育比赛，能为群众选手设立奖牌，这些改革真正体现了全运会的“全”字。09-07
体育第十三届全运会陕西省体育代表团在全运会新闻中心举办新闻发布会，介绍了四年后在陕西举办的2021年第十四届全运会的筹备情况。09-07
体育第十三届全运会在9月7日进入倒数第二个比赛日，游泳、田径、体操等多个项目迎来收官之战，共将产生44块金牌。09-07
体育目前，第十三届全运会女子手球比赛在天津师范大学激战正酣。09-06
体育当第十三届全运会男子200米的比赛在天津奥林匹克中心体育场落下帷幕，计时器最终定格在20.20，新的全国纪录就此诞生。09-06
财经十八大以来，以“提低、扩中、调高”为主线的收入分配制度改革稳步推进，居民收入增速持续提高。01-17
财经会议提出，2018年要着力抓好8方面重点工作，努力推动国有企业效益实现稳定增长，国有资本保值增值率。01-17
财经16日，商务部发布吸收外资数据显示，2017年，全国新设立外商投资企业35652家。01-17
财经国企薪酬改革也将大提速，年内将出台实施国有企业工资决定机制改革方案，深化国有企业负责人薪酬制度改革。01-17
财经随着有关“现金贷”业务监管政策的不断趋严，平台融资渠道遭全面封堵。01-16
财经作为2018年社保覆盖面扩围的重要群体之一，2亿农民工正率先获得政策礼包。01-16
财经房贷规模去年出现下调，是2017年部分城市房价涨幅放缓、市场平稳的最主要原因。01-16
财经防范化解重大风险是国有企业打赢三大攻坚战的重中之重，主要工作是去杠杆、减负债、防风险。01-16
财经业内人士表示，金价上扬与美国经济、美元走势、“双节”黄金消费旺季、对冲信用风险等因素有关。01-15
财经区块链热潮正在从海外市场向中国资本市场快速蔓延，近期区块链概念股在二级市场掀起一波涨停潮。01-15
财经央行最新公布的数据显示，截至2017年12月末，广义货币（M2）余额167.68万亿元。01-15
财经2017年我国货物贸易进出口总值27.79万亿元人民币，比2016年增长14.2%，扭转了此前连续两年下降的局面。01-15
文化让文物走进音乐殿堂，让音乐文化走进老百姓的心里，让更多的人领略到古代音乐千古不泯的魅力。01-17
文化传达学习全市文化产业工作会议和临潼区委十七届五次全会精神，总结2017年文化产业工作情况，谋划2018年文化产业发展有关工作。01-16
文化在全市152个镇1948个村普遍建立起乡贤文化促进会，使乡贤精神、榜样力量，熠熠生辉、润泽天汉。01-16
文化多年来，陕西音乐界致力于用老百姓喜闻乐见的音乐形式反映人民生活，传递向上向善的正能量。01-12
文化这组彩灯共有7个组成，每个里面的剪影都不同，母子亲情在一个个彩灯里艺术地展现了出来。01-10
文化陕西百名优秀中青年作家艺术家资助计划是我省“十三五”期间文化强省建设的一项重大举措。01-09
文化近两年来，凤县将文化扶贫与产业发展结合起来，不断激发贫困群众脱贫致富的内生动力，着力推动区域文化和经济不断发展。01-09
文化一块木板，一把小刀，陈鹏经过上底色、画、雕、刻、点等工艺，一副栩栩如生的作品便完工了。这些工艺品的售价从上百元到几千元不等。01-03
文化何周德还谈到了这件文物上的一个细节——彩绘人头壶上碎发的造型，也颠覆了人们关于原始人披头散发的固有观念。01-02
文化近日来，《国家宝藏》栏目正在央视热播，吸引了广大观众的热切关注，特别是故宫博物院的文创已成为国内文物文创第一品牌。01-02
文化秦始皇帝陵博物院副院长杨延临告诉记者，兵马俑每年接待游客将近600万人，今年到10月底已达550万人。12-29
文化中国首座考古专题博物馆在千年古刹香积寺旁举行奠基仪式，这标志着长期收藏于陕西省考古研究院库房之内的众多珍贵文物，离正式展出越来越近了。12-29
三农据农业部最新数字，我国主要农产品监测合格率2017年为97.8%，比2016年提高0.3个百分点。01-18
三农央视中文国际频道摄制组深入宝鸡，对当地历史悠久、最具原生态的民间群众性特色艺术形式“西山酒歌”“牵骆驼”“黑社火”进行拍摄。01-18
三农现在，科技创新在打赢脱贫攻坚战中的支撑引领作用日益凸显，依靠科技创新助力精准扶贫的局面已经在全省形成。01-18
三农要坚持扶贫大格局，注重扶贫同扶志、扶智相结合，只有激发贫困群众主动发展的志气，才能真正实现脱贫共同迈向小康社会。01-18
三农1月6日，由延安市果树试验场申请注册的“延安苹果”国家地理标志证明商标，被国家工商总局商标局正式核准。01-18
三农近3年统计显示，苹果树腐烂病防控新技术示范推广累计1902万亩，挽回产量损失352万吨，累计节约资金12亿元。01-18
三农记者从杨凌示范区人力资源和社会保障局获悉，2016年至今，杨凌示范区共为846名农民工追讨工资2168万元。01-18
三农记者在西安楼观台地区的田峪河畔看到，素有“东方宝石”之称的朱鹮，与白鹭、苍鹭等鸟类一起，悠闲地在河道里觅食、休憩。01-18
三农峰的公司向当地的水稻种植户免费发放富硒有机肥和优质米种，秋收时公司向种植户回购大米，同时创建了富硒大米品牌——活米。01-17
三农1月16日，省委常委、省委宣传部部长庄长兴在党建联系点西乡县杨河镇凤凰村调研党的十九大精神进农村情况，并宣讲党的十九大精神。01-17
三农各地各部门要加快转变观念，创新方式方法，把增加绿色优质农产品供给放在突出位置，推动农业由总量扩张向质量提升转变。01-17
三农通过积极探索和实施“一县一品、一县一业”的发展模式，我省深入推进以地理标志产品保护开发为抓手的扶贫举措，助力脱贫攻坚。01-17
旅游如同“夜上海”一样，中国的许多城市越来越重视夜晚的“容貌”，积极发展夜间旅游，打造独具魅力的夜间旅游产品。01-17
旅游湖南紫鹊界梯田起源于先秦，盛于宋明，已有2000余年历史，是南方稻作文化和苗瑶山地渔猎文化交融糅合的历史遗存。01-17
旅游近日，有消费者发现，在一些购票App上购买机票时，只填写一个手机短信验证码就可以完成交易。01-17
旅游在1月15日举行的2017陕西旅游产业年度盛典上，汉中留坝县、商洛市柞水县等被授予“十佳旅游县(区、市)”。01-16
旅游1月15日晚，2017陕西旅游产业年度盛典发布了感动陕西·2017旅游影响力之“十佳美丽村镇”，青木川古镇、茯茶小镇等上榜。01-16
旅游2017陕西旅游产业年度盛典暨宝鸡旅游推介会1月15日晚在陕西省宝鸡市举行，陕西旅游行业首度发布了“感动陕西·2017旅游影响力”百强榜单。01-16
旅游1月15日，陕西首届冰雪旅游季暨太白县首届冰雪旅游大会启动仪式在宝鸡市太白县鳌山滑雪场举行。01-15
旅游记者今天从中国铁路总公司获悉，截至1月14日，今年春运铁路第一轮售票高峰平稳度过，多项指标创历史新高。01-16
旅游距离2018春节大迁徙的到来越来越近，作为继火车、飞机后最主要出行方式之一，租车出游、返乡也越来越受追捧。01-16
旅游近日，位于云南省西部的南涧彝族自治县无量山樱花谷的樱花竞相绽放，色彩缤纷，争奇斗艳，成为冬日里的一道亮丽风景。01-16
旅游2018年陕西旅游年票一卡通日前正式发行。让旅客畅游陕西太白山、甘肃崆峒山、宁夏沙湖、青海土族园等全国28个省份的1149家旅游景区。01-16
旅游1月13日，由九天山国际滑雪场和大奥传媒联合举办的2018九天山国际滑雪场媒体冰雪体验行活动圆满落幕。01-15
美食享有“肉中骄子”美称的牛肉营养丰富、味道鲜美，是餐桌上的常客。材料：牛肉500g、大葱1根、蒜少许、生抽、盐。01-17
美食羊肉的营养价值比较高，和猪肉相比，不论从脂肪还是胆固醇方面，都是比较少的，但是蛋白质却比较多，而且含有。01-17
美食今早要把洋芋擦擦当早饭吃，没多久就搞定，再给自己来上一杯橙汁，一份营养又开胃的早餐就华丽丽地上桌了 。01-17
美食不仅果肉有营养，柚子皮也是好东西，医学上认为柚子皮味辛苦甘性温，在生活中有很好的化痰止咳的作用。01-16
美食冬季空气干燥，寒风对人的皮肤损害很大，白菜中含有丰盛的维生素C、E，多吃白菜，可以起到很好的护肤和养颜后果。01-16
美食先把葱姜切碎，将鸡蛋、盐、蚝油、葱姜碎、香油拌入猪肉馅里，拌匀后放20分钟入味；白萝卜去皮，切丝，汤锅中加。01-16
美食炖菜主要靠水作为加热介质，因此温度不会过高，基本上不超过100摄氏度，因此不会加热过度产生有害致癌物质。01-16
美食吃姜也是化解体内湿气的一种好方法。身体湿气大的不妨多吃点辣椒，补充维生素c的同时还可以除湿，一举两得。01-16
美食刚起床就心情不好?这时吃点让你开心的早餐很重要。英国营养学家罗博·霍布森认为，你可以通过正确饮食获得好心情。01-15
美食应对雾霾，除了尽量减少户外活动和准备好有效的防护措施以外，我们还要在饮食上多加注意，生活中不少美味中都具有清肺的效果。01-15
美食饮食建议：红薯缺少蛋白质和脂质，因此要搭配蔬菜、水果及蛋白质食物一起吃，才不会营养失衡。99热心医生温馨提醒。01-15
美食“东坡肉据考是为纪念东坡所做，并不是苏东坡本人所创制。苏东坡的烹肉之法在其《炖肉歌》中可见奥妙。01-15
健康应用预防中药要因人而异，避免“千人一方”，老人和儿童应在医生指导下减量服用。01-17
健康人的手指甲有时候也是健康的晴雨表，手指甲凹凸不平，不但影响美观，而且可能意味着健康缺失。01-17
健康人老后，腿部和大脑间指令的准确性和传导速度都有所下降，不像年轻时那么默契。01-17
健康在日常生活中，我们要及时排除体内有害的物质，保持体内肠道环境的清洁。01-17
健康近期，西药免疫力调节剂匹多莫德引起的争议让提高免疫力的话题也引起了一波关注。到底什么是免疫力？01-16
健康每到冬季，总会出现感冒、手脚凉、皮肤干这些小麻烦。要从根本上解决这些麻烦，不妨试试中医法。01-16
健康中医认为，醋有开胃增纳、散淤止血、杀虫解毒等作用;大蒜具有强力杀菌、预防感冒、排毒清肠等功效。01-16
健康美国西北大学一项研究显示，每天或隔天做30分钟面部操，坚持20周，能让中年女性显年轻3岁。01-16
健康英国研究人员发现，对于老年女性来说，吃香肠、火腿等腌制肉食品越多，患乳腺癌的风险越高。01-15
健康研究人员认为，西红柿、苹果之类蔬果中可能含有某些成分，有助修复吸烟造成的肺部损伤。01-15
健康冬季进补最宜补参，但“参”的成员众多，传说中的“四大名补”：人参、党参、西洋参、太子参。01-15
健康马桶堵塞真让人头疼，还得花钱请人来疏通。有个小妙招，一张保鲜膜就能快速疏通马桶。01-15
教育还有一个月就是农历新年，许多孩子已经迫不及待的开始与父母筹备过节，而在陕西省咸阳市淳化县贫困农村的几十名留守孩子们，却在为“卖猪肉”发愁。01-17
教育加拿大教育家史密斯先生对课堂的理解：在课堂上要追求三种真理：一是个人的真理，二是共享的真理，三是回家的真理。01-17
教育上门去招人、租房有补贴、落户开绿灯、创业有支持，随着新年和求职旺季的到来，各个城市“抢才大战”渐入白热化。01-17
教育在继承中前行，在改革中完善，使课程体系充满活力，努力打造具有中国特色国际视野的中国高中课程体系。01-17
教育孩子身体外两三厘米就是离地十米的高空——这惊险一幕，发生在昨天上午10点多，杭州闲林山水小区。01-17
教育
年底期末，又到了新一年培训班的“续费期”。在对孩子教育这件事上，下沙家长很舍得投入，有人仅续费就交了四五万元。01-17
教育在新课标中，强化了中华优秀传统文化和革命传统教育的比重，语文古诗文背诵推荐篇目也从过去的14篇扩增至72篇。01-17
教育1月15日，四川文化传媒职业学院思修课期末考试放了个“大招”：一学期完了，你认不认得你的授课老师？一道“态度题”引起考生议论纷纷。01-16
教育1月14日，一年一度的日本大学入学全国统一考试落下帷幕。日本今年大学报考人数约为58万，比去年增加了近7000人。01-16
教育1月14日，在安徽省合肥市瑶海图书城，孩子们正在用手中的画笔描绘心中的未来美丽家乡。01-16
教育“嘭”的一声巨响，一辆正在拐弯的小汽车和前面的送外卖电动车撞在一起，送外卖的小伙子摔在地上，头部不断渗出鲜血。01-15
教育创新不仅是“一招鲜，吃遍天”，更应该是一个持续发力、久久为功的过程。01-15
数码近期，一档综艺节目——《中餐厅》引发了民众的广泛热议。节目中赵薇表示，“好多外国朋友都让她帮忙代购，他们觉得中国产品不仅质量好，而且价格便宜，经济实惠。”09-06
数码vivo首款全面屏新机距离我们似乎越来越近，确认将于9月7日在印度推出的vivo V7+。08-28
数码而这次三星卷土重来，想用Galaxy Note 8重新夺回本该属于自己的市场。08-28
数码事实上，智能手机死在AR之手的论调基本上是错误的。在AR崛起的过程中，智能手机将会起到非常重要的作用。08-25
数码苏宁易购一年一度的“万人空巷抢厨卫”正式启动，同时，“U购908•苏宁全民疯抢节”同步启动！08-24
数码HTC VIVE™更新定价策略，加速高品质VR大众普及化进程。08-24
数码8月23日晚间消息今天，中国电信正式发布了截至2017年6月30日的中期报告。08-24
数码此款Note 8再次延续三星的发布战略，同时在产品特征上进一步强化全视曲面屏的效果。08-24
数码据CNBC报道，三星计划于美国当地时间23日（北京时间24日）上午在纽约举行记者招待会，发布其新的旗舰智能手机Galaxy Note 8。08-23
数码三星为美版的S9搭载了高通骁龙845处理器，并在北美地区签订合同大批量采用。08-23
数码这次 iOS 11 beta 7虽然说继续以优化为主，不过它同样也带来了不少的改变。08-22
数码据美国媒体报道，谷歌当日公布Android O系统的名称为Android Oreo（奥利奥）。08-22
房产孩子们的世界是无忧无虑的，为了给他们创造一个健康轻松的成长环境，一间有活力的儿童房必不可少。01-17
房产比如羊头、油画水、彩画、工业模型等细节在关键时刻起到作用了，试着用它们装饰，会有意想不到的效果。01-16
房产圆形的小餐桌显得十分轻巧，一盏像花盆一样的吊灯轻轻垂下，清新又自然。01-15
房产整个空间的功能布局看似一个整体，却在内部分化出了多个不同区域，体现了一种不羁的家居生活态度。01-15
房产白墙以橘色家具及黑色立灯跳色，简单塑造玄关意象，也传达了年轻夫妻的生活品味。01-12
房产客厅的前方是隔开的阳台，背面则是卫浴室，一处墙面用玻璃砖代替，增加了卫浴室的采光，和白色墙面比起来更显通透。01-12
房产不再是纯粹的白面墙，“凸”型的电视墙，立体3D感灵活呈现，两边的利用置货架进行完美装饰。01-11
房产经常听朋友吐槽，说新房入住后，发现不少房间的灯饰安装得不太理想，照明不太舒服，重新装修又怕麻烦。01-10
房产客厅与卧室之间用镂空木板隔断来划分，隔断两侧留出了二者之间的通道，具有对称的美感，让空间显得更加明亮宽敞。01-09
房产大片的藤蔓爬满墙壁，比较长的绿植或是迎春花、金银花这样的藤条植物挂置在墙上，如绿色的瀑布一样，风轻轻一吹花幔翩然，感觉好浪漫啊，绝对很有感觉。01-09
房产储物柜：灵感来源于小朋友玩的积木，但比积木要大一点。可以搁好多东西哟~风吹过，就变成了这个样子~弯了腰的花也是挺浪漫的呢~来源：易视频01-09
房产我们可以做一些研究，然后再到卖场去实际体验，寻找适合自己的身体以及睡眠习惯的床垫。01-08
汽车福特Mach1是其对电动汽车投资增加一倍的关键部分，从40-50亿美元增至110亿美元，略微延长了投资期限到2022年。01-17
汽车新车型将搭载更大的电池组，续航里程进一步提升。新车即将在美上市，其定价范围从入门级EV-e2的33,145美元到顶配EV 车型的36,845美元。01-17
汽车为抢占新一轮制高点，把握未来业务发展趋势和机遇，一汽-大众大众品牌正以新的区域模式、新的业务单元、新的人事变革，打造全新的体系。01-16
汽车2018北美国际汽车展于13日至28日在底特律科博会展中心举行，其中14日至16日为媒体预展。01-16
汽车单独摇号、专用号牌、免购置税……坐享众多政策红利的新能源车，近年来可谓风光无限，销量也成倍增长。01-15
汽车大众旗下的保时捷将开发电动超级跑车平台，可同时用于大众旗下的奥迪和兰博基尼，但具体细节大众集团还未透露。01-15
汽车现代最近推出了一款类似奔驰AMG和宝马M的高性能N子品牌，但目前尚不清楚该款混动跑车是否属于该品牌。01-14
汽车新能源汽车12月生产14.9万辆，1-12月累计生产79.4万辆，环比增长17.9%，同比增长68.5%同比累计增长53.8%。01-12
汽车据悉，丰田计划于今年春在密歇根州的原型车研发中心小批量生产新款自动驾驶原型车，以便后期更进一步的完善与调整。01-12
汽车公布全系售价7.38万元-10.28万元，其中全新派生潮跑版售价8.88万元、潮跑 版售价9.38万元。01-12
汽车比亚迪迎来第30万辆新能源汽车下线，在成为国内最快达成新能源汽车30万辆产销规模车企的同时，以引领之姿正式宣布造车新时代的开启。01-11
汽车据美国媒体1月8日消息，福特将首次为F-150轻卡上安装柴油发动机，旨在与道奇和日产竞争。01-11