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高职分类招生谨防"野鸡大学" 省招办公布57所正规院校

时间：2018-01-17 19:28:55  来源：西部网-陕西新闻网  作者：彭芬

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高职分类招生谨防"野鸡大学" 省招办公布57所正规院校

陕西省招办今天（1月17日）公布了2018年陕西省普通高等职业教育参加分类考试招生院校名单，共57所，其中有18所陕西省国家级和省级示范高职院校。

2018年陕西省普通高等职业教育参加分类考试招生院校名单。

西部网讯（记者 彭芬） 陕西省招办今天（1月17日）公布了2018年陕西省普通高等职业教育参加分类考试招生院校名单，共57所，其中有18所陕西省国家级和省级示范高职院校。

省招办提醒，考生分辨一所大学是正规大学还是虚假大学，一要认准教育部当年公布的全国高等学校名单，二要认准省级招办官方信息发布平台公布的院校名单。

省招办提醒考生，不要相信任何人承诺的有关系、计划外名额、内部指标、点招等招生诈骗；不要相信不读书、不学习就可以拿到学历文凭。

编辑： 高政超

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