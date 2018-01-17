西安明日取消单双号限行 中小学幼儿园复课

西部网讯（记者 鄢山宇）受较强冷空气影响，17日下午13时起，西安空气质量开始好转，至16时AQI指数已降至96，属于良的水平。按照相关规定，西安市重污染天气应急指挥部办公室决定将预警等级由红色预警（Ⅰ级响应）降级至蓝色预警（Ⅳ级响应），从18日0时起执行Ⅳ级应急响应措施。中小学幼儿园停课、机动车单双号限行等Ⅰ级响应措施随即终止，继续执行冬防期机动车每日限行两个车牌尾号的措施。

2018年1月16日16时，西安发布了重污染天气红色预警信息，于1月17日0时起启动红色预警（Ⅰ级响应）。根据环境空气质量监测结果显示，17日受北路冷空气影响，西安环境空气质量监测指数持续下降，至16时AQI指数已降至96，属于良的水平。

针对这一情况，西安重污染天气预报预警组立即邀请省市环保、气象领域相关专家进行了紧急会商，预测：17日夜间起污染程度虽将逐渐加重，但整体污染程度将较之前预测有所减轻，18日、19日环境空气质量整体以轻至中度污染为主，20日介于中至重度污染水平。

按照《西安市重污染天气应急预案（2017年修订稿）》中关于预警级别调整的相关规定，经指挥部批准，指挥部办公室决定将预警等级由红色预警（Ⅰ级响应）降级至蓝色预警（Ⅳ级响应），从18日0时起执行Ⅳ级应急响应措施。中小学幼儿园停课、机动车单双号限行等Ⅰ级响应措施随即终止，继续执行冬防期机动车每日限行两个车牌尾号的措施。

指挥部办公室将根据环境空气质量变化情况，结合环保、气象部门会商预测结果，及时调整预警及响应级别，并向社会公布。

编辑： 高政超