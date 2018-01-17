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陕西建立传染病预警预测制度 将每月发布健康提示信息

时间：2018-01-17 17:52:23  来源：西部网-陕西新闻网  作者：彭芬

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陕西建立传染病预警预测制度 将每月发布健康提示信息

为加强源头管控，陕西省卫生计生委专门印发文件，要求建立传染病预警预测和健康信息发布工作制度。

西部网讯（记者 彭芬） 为加强源头管控，陕西省卫生计生委近日专门下发文件，要求建立传染病预警预测和健康信息发布工作制度。

省卫生计生委要求各级疾控机构扎实开展传染病日常监测工作，依据现有的流感监测实验室网络、食源性疾病监测网络，性病、出血热、布病国家级监测点，以及艾滋病、结核病专报系统等，定期开展疫情研判和风险评估工作。

每月发布健康提示信息，要按照“让人民群众看得到，看得懂，看得明白”的要求，广泛普及传染病防治知识，有效提升全省广大人民群众自我保健和防病意识。

编辑： 高政超

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