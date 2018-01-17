西安多部门联合督导Ⅰ级应急响应 不遵守限行车主罚200扣3分

二年级英语老师毕晨，正在通过微信检查学生背诵英语课文。

西安市地铁应急指挥中心运营调度控制指挥中心工作人员正在工作。

西部网讯（记者 鄢山宇）1月17日0时，西安市启动了重污染天气一级应急响应，当天西安市政府督查室、市应急办、市环保局等部门联合督导应急响应的措施落实情况。

学校停课不停学 老师视频检查背诵

17日，督导组来到了民经一路的文景小学，学校大门口醒目摆放着重污染天气告示栏，明确标示出响应的级别，时间，措施等。

虽然学生们都放假不上课了，但教研办公室里的20名老师异常繁忙地工作着，通过qq和微信群发讲课视频和作业。记者看到二年级英语老师毕晨拿着手机，正在通过微信视频检查学生背诵英语课文。

不遵守单号限行罚200扣3分

随后督导组又来到明光路与凤城十路十字西南角，旁边禁行尾号提示牌非常醒目放置在路边。

执勤的交警正在对过往机动车进行限行尾号的检查执法。“从早上7点到下午两点，我们这个执勤点查处了30例违反限行规定的机动车，对于这些车主，予以罚200扣3分的处理。”交警经开大队马小放提醒广大驾驶员朋友，一定要遵守重污染天气应急响应机动车禁限行管理规定。

地铁早晚高峰运能最大提升12%

随后，督导组一行又来到西安市地铁应急指挥中心运营调度控制指挥中心，据工作人员介绍，重污染天气一级响应期间，地铁增加运力应对早、晚高峰大客流，保障市民乘坐地铁出行。早晚高峰三条线共计设置备用车12列，其中正线存车线备用4列，随时准备加开，高峰运能最大提升12%。

针对重污染天气地铁早晚高峰运营客流组织，加强重点大客流车站如北客站、北大街、钟楼、小寨、太白南路运营保障力量，确保车站客流组织有序。安保安检集中人员力量，加强一号线后卫寨、纺织城，二号线凤城五路、北大街、钟楼、小寨，三号线丈八北路、太白南路共8座车站的安全保障。

污染物平均浓度控制在超低排放限值的50%以下

最后，督导组来到灞桥热电厂，厂长韩建孝向检查组汇报了重污染天气应急响应执行情况。接到通知后，第一时间以厂长令的形式要求各部门严格执行应急措施。在保证供热稳定的情况下，通过调整燃煤结构、优化环保设施运行等措施将污染物排放平均浓度控制在超低排放限值的50%以下。

为防止道路扬尘污染，厂区及拉煤道路清扫及洒水加大频次，每天不少于4次。同时加强带班制度，保证环保设施正常稳定运行，应急措施执行及时到位，达到应急减排要求。

编辑： 高政超