安康3兄妹因煤气中毒意外事故 保险公司给予理赔

西部网安康讯（记者 毛明博） 1月15日晚，汉滨区关庙镇大垭村李某兄妹3人在家中取暖因煤气中毒不幸离世，目前均已安葬。这3兄妹均系学生，除都参保汉滨区小额扶贫保险外，其中有2人还参保学生平安险。今天（1月17日），中国人寿保险安康分公司和汉滨区小额保险办公室派人将52000元保险理赔金交到李某父母手中。

1月15日晚，中国人寿保险安康分公司接到汉滨区铁路九年制学校报案称，该校学生李某3兄妹意外身故。保险公司连夜派6名人员出险并对逝者家属安抚。保险公司人员从警方处获知，这3兄妹因煤气中毒不幸离世。

因李某家庭系建档立卡贫困户，生活困难。目前关庙镇政府还向汉滨区民政局申请临时紧急救助以帮助李某父母尽快恢复生产。镇政府将再次就冬季取暖，交通安全等下发紧急通知，提醒群众做好防范，以最大限度预防和保障生命安全及财产不受侵害。

来自汉滨区小额扶贫保险领导小组办公室数据显示：2012年汉滨区在安康市率先启动小额扶贫保险推广工作。5年来，汉滨区参加小额扶贫保险人数由2013年的1.7万人增加至2017年的22.8 万人，累计理赔案件8365起，给付保险金862.74 余万元。其中，2016处理案件2012起，赔付213万元，2017年1-10月赔付3016起，赔付352万（相关案件赔付仍在持续中）。

编辑： 高政超