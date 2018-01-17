明后两天陕西无有效冷空气 关中陕南中到重度霾

西部网讯(记者 秦振)随着弱冷空气来袭，今天(1月17日)白天关中地区的空气质量略有好转。据记者从陕西省气象台了解到，此次冷空气过境主要影响的为陕北地区，对关中、陕南的空气质量好转影响有限。
陕西省气象台首席预报员刘勇表示，近两天陕北多地将出现4-5级偏北风，北部榆林地区日平均气温下降4-6℃，18-19日榆林地区日最低气温可达-14--12℃，最高气温仅为2-3℃。
预报显示，明后两天，陕北晴天间多云，关中、陕南多云间阴天。其中，西安、咸阳空气污染气象条件3级，对空气污染物稀释、扩散和清除无明显影响。
“今天随着一小股冷空气的到来，扩散条件有所好转，不过受高空平直气流影响，17日晚到19日我省维持静稳天气，关中、陕南维持中至重度霾。”刘勇说到。
编辑： 高政超
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