重污染天气西安中小学停课 双职工家庭发愁“谁带娃”

小雁塔小学发布的停课通知。

微信群里家长讨论如何安排孩子。

西部网讯（记者 彭芬） 今天（1月17日）0时起，西安市启动重污染天气Ⅰ级应急响应。重污染天气Ⅰ级应急响应期间，幼儿园、小学、初中及同等学历的特殊教育学校停课。

昨晚18时许，家长们陆续接到了学校的停课通知。“有点突然，俩大人都要上班，明天孩子谁带？”停课后，孩子们自然是欢天喜地，但不停工的家长们却犯了难。

孩子停课不停学 不停工的家长发愁咋带娃

《西安市重污染天气应急指挥部办公室关于重污染天气Ⅰ级应急响应期间中小学幼儿园停课的通告》要求，广大中小学生以学校制定的自学计划为主，也可通过西安广电网络搜索西安教育电视台或登陆西安市大学区优质教育资源共享平台，进行自主学习。

“我一接到学校的通知就给我妈打电话了，今天老两口一早就过来了，在家看娃。”家住城南的吴女士的儿子今年上二年级，她表示，她和丈夫白天都要上班，把孩子一个人放在家里实在不放心，“小男孩正是淘气的年龄，家里的电器、天然气他可能因为好奇会去摆弄，不太安全，也怕他自己溜出门去玩儿。”

而家住凤城二路的周女士表示，因为家离公司较远，去年1月份停课时她请了假在家看娃。昨晚接到学校通知时已经下班，想去走请假的程序已经来不及了，今天只好硬着头皮把女儿带到了公司，但这样也有违学校减少孩子在室外的初衷。“好在部门主管表示理解，我让女儿坐在旁边空着的工位上看书、写作业。希望空气快点好起来，早点复课吧。”

对于年龄小的孩子，家长纠结的是没人带；而对于年龄稍大些的孩子，家长发愁的是无法监督。李先生的儿子已是初中生，平时爱玩电脑，因为要在线学习，他没有办法限制儿子用电脑。“儿子会不会用电脑打游戏？早上出门前我一再给他交代，事实上他学的怎么样我也不清楚，只能选择相信他吧”。

“孩子停课了，不停工的你咋带娃？”西部网、陕西头条记者在几个微信群里发起了调查。参与调查的13名家长中，5人有老人在家帮忙带孩子，2人是将孩子带到了单位，1人将孩子送到了亲戚家，3人是留孩子独自在家，还有2人今天请假在家陪孩子。

教育专家呼吁加快安装新风系统 学校应成孩子“安全岛”

西部网、陕西头条记者采访发现，对于重污染天气中小学幼儿园是否应该停课，家长们意见不一。有家长认为应该停课，孩子的健康是首要的；而有的家长则认为，孩子在家并不能逃离雾霾，反而还会耽误学习。

著名教育专家、西安交大韩城基础教育园区总校长刘鹏认为，雾霾“红警天”中小学停课，是为了让孩子减少户外的行走与活动，从而保护孩子们的身体健康，相关部门的初衷是好的，体现了政府在应对雾霾时对未成年人的关注。

“但在实际执行过程中，家长并没有停工，双职工家庭没人照顾孩子，反倒平添了烦恼。”刘鹏说，如果孩子已上中学，有一定的自理能力，在家是可行的；但如果是一二年级的小学生或幼儿园的小朋友，独自留在家中，会有一定的安全隐患。

“同时，孩子停课在家，如何保证学习进度，也是一大难题。”刘鹏说，虽然 “停课不停学”，但在线教学与课堂教学相比，效果还是有差距。此外，有多少学生自己能坚持在网上学习，学习质量如何保证，也是家长担忧的一方面。

雾霾天气孩子到底应该怎么办？刘鹏认为，一方面学校和家长要告诉孩子停课的原因，引导孩子关注环境问题，教孩子做好防护；另一方面，他呼吁政府相关部门加大投入，把相关资源向学校倾斜，加快新风系统建设，在雾霾来袭的时候，让学校变成孩子的“安全岛”。

“学校停课，家长不是怕麻烦，而是怕孩子既没有逃离雾霾，还耽搁了学习。”刘鹏说，学校是否可以给家长提供弹性的选择，让有陪护困难的家庭把孩子送到学校，就像弹性离校一样，由老师统一照管。

值得注意的是，去年《西安市安装新风系统试点实施意见》发布，确定了50所学校幼儿园试点安装新风系统。记者从其中一所学校获悉，该校的新风系统已于去年11月安装完成投入使用，但此次仍按照西安市统一安排实施停课。

编辑： 高政超