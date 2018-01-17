陕西贫困家庭先天性心脏病青少年有望得到援助

希望工程“柯晓晖儿童心脏病基金”--手术治疗先心病救助项目发布会在西安市第三医院举行。

西部网讯（记者 李杉）先天性心脏病是儿童中最重大疾病和最常见的先天性畸形之一。据我国部分省市区疾病普查和流行病学研究分析，先心病发病率约占新出生小儿的7‰-8‰。由于我国人口基数大，每年新增先心病患儿达15万之多，而我国每年仅有8-9万例获得治疗，且大部分属于学龄后儿童至成人。陕西省每年约有两万多例先心病患儿需要手术，但得到手术治疗的患儿仅有4000名。

1月17日，由爱心人士柯晓晖先生携手团省委、省青少年发展基金会共同发起成立希望工程“柯晓晖儿童心脏病基金”--手术治疗先心病救助项目发布会在西安市第三医院举行。团省委副书记鲁镇，团省委希望办主任、省青基会理事长乌钢，西安市第三医院院长田晔及爱心企业、志愿者、医护人员代表300余人参加了项目发布会。

项目计划未来十年内向陕西青基会每年捐款10万元，累计捐款100万元，通过爱心人士、省青基会、项目医院（西安市第三医院）公益合作，形成“爱心人士资助＋合作医院减免＋新农合(城镇医保)报销＋家庭个人自负”的先心病救助模式，让我省百名家庭经济困难患儿从中受益，为助力医疗扶贫攻坚工作做出积极的贡献。

团省委副书记鲁镇表示,该项目拓展了共青团组织服务青少年的新领域，探索了凝聚医疗单位、社会各界共同关注青少年身心健康的新模式，为因病致贫家庭带来了“心”希望，为陕西脱贫攻坚工作做出新的示范。他希望有更多爱心企业、单位和爱心人士加入到这一项目中来，帮助更多贫困先心病患儿重获健康！

据悉，2018年希望工程“柯晓晖儿童心脏病基金”先心病救助项目已经面向社会接受资助申请，我省家庭收入低于当地贫困线且年龄在0-18周岁以下的先天性心脏病青少年，均可向陕西青基会申请项目爱心援助。咨询电话：029-88417191。

编辑： 李杉