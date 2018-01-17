肿瘤医院门前交警们接到了准备出发的刘先生，并和他沟通了出行路线。

西部网讯（记者 赵昊 刘望）今天（1月17日）是2018年西安首次实施单双号限行的日子，按照西安重污染天气下机动车限行办法，车牌尾号为单数的车辆禁止上路。但是，如果遇到紧急情况需要驾车出行怎么办？

近日，刘先生的亲属在陕西省肿瘤医院就诊，由于病人需要，他得先回府谷取病人的特殊药品，然后再送病人到北京继续治疗。可是，刘先生的车牌尾号是9，今天被限行了。“平时出远门坐火车、飞机都行，但是家里有病人，开车出远门就诊最方便了。”随后，刘先生拨打122向交警求助。

交警在了解了刘先生的困难之后决定开启应急通道。上午9:30分，西安交警雁塔大队的执勤警力在肿瘤医院西门口接到刘先生，一路闪烁着警灯将载有患者的车辆护送至加油站，在其加好燃油后又将其护送至绕城高速长安路入口，整个护送过程仅用时13分钟。

由于辖区内有几家大型医院，西安交警雁塔大队每个月都会遇到一两起协助患者出行的警情，这已不足为奇。民警李兆海说，限行的本意就是为了群众更好的生活，有特殊出行需求的群众可以提前和交警部门联系，交警将会启动应急通道，保证有合理需求的市民优先出行。