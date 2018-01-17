首 页> 新闻频道>本网原创 >正文

点击浏览更多高清图集

患者转院遇西安单号限行 交警护送13分钟驶上高速

2018-01-17 15:33:22 来源：西部网-陕西新闻网 编辑：刘望   点击图片进入下一页

肿瘤医院门前交警们接到了准备出发的刘先生，并和他沟通了出行路线。

西部网讯（记者 赵昊 刘望）今天（1月17日）是2018年西安首次实施单双号限行的日子，按照西安重污染天气下机动车限行办法，车牌尾号为单数的车辆禁止上路。但是，如果遇到紧急情况需要驾车出行怎么办？

近日，刘先生的亲属在陕西省肿瘤医院就诊，由于病人需要，他得先回府谷取病人的特殊药品，然后再送病人到北京继续治疗。可是，刘先生的车牌尾号是9，今天被限行了。“平时出远门坐火车、飞机都行，但是家里有病人，开车出远门就诊最方便了。”随后，刘先生拨打122向交警求助。

交警在了解了刘先生的困难之后决定开启应急通道。上午9:30分，西安交警雁塔大队的执勤警力在肿瘤医院西门口接到刘先生，一路闪烁着警灯将载有患者的车辆护送至加油站，在其加好燃油后又将其护送至绕城高速长安路入口，整个护送过程仅用时13分钟。

由于辖区内有几家大型医院，西安交警雁塔大队每个月都会遇到一两起协助患者出行的警情，这已不足为奇。民警李兆海说，限行的本意就是为了群众更好的生活，有特殊出行需求的群众可以提前和交警部门联系，交警将会启动应急通道，保证有合理需求的市民优先出行。

>>高清图集

网站简介 | 版权声明 | 联系我们 | 西部网投稿 | 友情链接 | 广告服务 | 工作邮箱 | 意见反馈 | 不良信息举报
Copyright©2006-2016 西部网（陕西新闻网） WWW.CNWEST.COM. All rights reserved.
联系电话：029-87965269  85257538 商务：029—85226012
本网站法律顾问：陕西洪振律师事务所主任 王洪
陕ICP备07012147号   互联网新闻信息服务许可证：国新网 6112006001   信息网络传播视听节目许可证：2706142