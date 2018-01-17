2018年西安首次单双号限行 违规上路车辆大幅下降

小寨十字树立起了交通限行提醒标志。
西部网讯（记者 赵昊 刘望）今天（1月17日）是2018年西安首次实施单双号限行的日子，今日早高峰，记者在雁塔区小寨十字进行了3小时的观察，只有8辆车违规上路，相比冬防期首日3小时40辆车违规上路，少了许多。
8车违规上路 3辆昨天被限2辆外地车辆
今天7:15—10：15分，记者在小寨十字进行了观察，一共有8辆车牌尾号为单数的车辆违规驶入限行区域。其中3辆车的车牌尾号是“7”，昨天刚刚经历过限行，今天没有反应过来；另有2辆车为外地车辆，对西安启动应急响应并不了解。这些驾驶员经过交警的教育后就近停车，没有受到处罚。
市民田先生的车牌尾号是1，当他开车行驶至小寨十字被民警拦下，面对询问他非常茫然。“我不知道今天单双号限行，我不会用手机，加上这两天身体不好睡得早，没有注意到电视上的通知，早知道就不开车了。”民警对田大爷进行了规劝并放行。
而李先生的车牌尾号是7，昨天刚刚限行，所以他以为今天不限行，就把车开了出来。“刚刚适应每天限两个尾号的日子，突然之间单号全限制了，我还没反应上来。”随后李先生将自己的车停在了长安南路的一家停车场。“昨天才限了我，今天又要限我，幸亏没有处罚，不然我就感觉自己吃亏了。”
曹先生是河南人，昨天晚上开车来到西安自驾游，而今天西安实施了单双号限行。“来之前我还专门看了一下，西安和郑州的限行方式一样，没想到西安临时启动应急响应，我原计划去秦岭，现在车从城里都开不出去了。”限行虽然让曹先生措手不及，但是他表示也能够理解。
编辑： 刘望
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