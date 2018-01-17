入冬以来陕西流感患者猛增 如何区别和预防流感?

西部网民生热线为《今日点击》指定官方线索平台，点击进行留言>>>>>

西部网讯（陕西广播电视台《今日点击》记者 栗晨燕 王挺）入冬以来，随着气温骤降多变，天气干旱少雨，流感病例上升速度较快，全国、陕西流感发病数均高于近三年平均水平。那么，当前陕西流感发病流行情况如何？如何区别和预防流感？

一个礼拜前，今年57岁的青女士感觉嗓子疼，到了晚上就开始发烧。这次的感冒来势迅猛，实在扛不住了，就到医院就诊。

记者：“你到医院诊断是什么？”

青女士：“还是这种流感嘛，其实挺厉害的，我多少年都没有发烧了，感冒都很少，今年没扛过去，一下发烧发到39度，反正还挺害怕的。”

很少感冒的成年人扛不住了，而孩子们抵抗力更差一些，各大医院儿科门诊，到处都排起了长队，家长们带着孩子来看病。

患儿家长：“她这两天有点发烧，咳嗽流鼻子，最近流感挺严重的，我有点担心带过来看一下。”

记者了解到，从去年入冬到现在，伴随流感高发期到来，前来医院就诊的患者大量增加。

西安儿童医院急诊科大夫苏飞宇告诉记者，在一月初西安的那场大雪前，医院儿科病人特别多，可以用“爆满”两个字来形容。

苏飞宇：“高峰期每天门诊量有七千，病人爆满，这个和流感的发病率高有很大的关系。”

流感患者呈现井喷式的爆发，急诊科医生24小时三班倒连轴转，医生带病坚持工作成为常态。

苏飞宇：“喝水的时间基本是没有的，吃饭的话就是尽快，三十分钟到四十分钟解决问题。”

不光是西安市儿童医院的流感患者爆满，西安市各大医院都出现了流感患者倍增的现象。

陕西省人民医院呼吸科主任孙纲：“我们每天的门诊，过去一般普通的门诊五十个，现在一半天的时间医生可以看到六七十个。”

陕西省人民医院儿童医院副主任医师高晓敏：“门诊量剧增，总共一天的门诊量都能达到一千五六百人次。”

流感是指由流感病毒引起的急性呼吸道传染病，主要通过空气中的飞沫、人与人之间的接触或与被污染物接触而传播。专家介绍，今冬陕西省流感高发主要是包括气候在内的多种因素叠加导致。

西安市儿童医院主任医师李亚绒：“今年我们流行的这个毒株呢，是我们多年来未成为优势毒株的，因此我们人群就缺乏这个免疫屏障，导致的这个易感人数就增多。最主要的一个特点就是今年除了乙型流感以外，同时合并有甲型流感级的亚型流行，比方说我们的H1N1，H3N2，这些同时在流行。”

陕西省人民医院副院长王岐山：“它属于丙类传染病，所以大家不要恐慌。”

那么，这次的流感有什么症状？患者如何判断是普通感冒还是流感？

西安交通大学第一附属医院药学部教授王茂义：“流感第一个是高烧39度，另外一个就是全身的症状比较严重，肌肉酸痛乏力，到底是不是得了流感一定要到医院做一些相应的检查，让我们的专业医生给我们判断，自己不能随便用药。”

如果已经被医生确诊为流感，患者应该如何用药？哪些药物对流感比较有效？

王茂义：“一定要在发病的早期，特别是在48个小时内要把抗病毒药给用上，目前我们在国际上和国内比较推崇就是奥司他韦，它对这个乙型病毒H1N1和H3N2有比较好的效果。我们一定要把这药选对，我们有一些中药比如说连花清瘟，大家也是比较认可的，乙型的和甲型的效果还是不错的。”

随着流感高峰期来临，有患者反映，部分药店和医院曾经出现了抗病毒药物供应短缺的问题。但最近一段时间，治疗流感药品备货充足。

广济大药房丈八路店店长付妍：“我们现在奥司他韦、连花清瘟，这些基本的常用药我们都有。最近感冒的患者是非常非常多，基本上跟往年同期相比能增加个三四倍这个样子，销量也增加了。”

王岐山：“我们医院准备了充足的奥司他韦抗病毒药，这个所以这点请大家不要恐慌。”

李亚绒：“准备了充足的药品，以保证患儿的治疗。”

而面对流感患者高发的情况，西安各大医院也采取有效措施服务患者。

王岐山：“我们院在儿科、在急诊科、在呼吸科，加强了门诊管理，增加了门诊，增加了医务人员上门诊的人数。”

李亚绒：“对于门诊的预检分诊工作进行了加强，把一些疑似以及确诊的流感病例及时分离到我们的感染门诊，防止交叉感染，同时动员我们的医务人员利用晚上到休息时间还到门诊去加班加点的工作。”

幼儿园孩子集中，而儿童的身体抵抗力也低，流感来临，幼儿园管理人员应该如何做好预防措施？西安市雁塔区嘉祥第五幼儿园园长樊蓉告诉记者，他们通过微信群给家长发放温馨提示，让家长知道流感的症状是什么，同时提醒家长尽量少带孩子去人多的地方，注意让孩子多喝水，注意休息。同时，在孩子早上入园的时候做好晨检工作。

樊蓉：“在孩子入园的时候第一道晨检，保健医协同我们的行政人员给孩子做晨检，通过我们的要求，一看二摸三问四查这样一个原则，如果有一些孩子有异常的话，我们保健医会提醒他带孩子到就近的医院去看，或者给孩子进行观察治疗。”

针对每年冬季的流感高发季，专家提醒广大市民，高危人群或老年朋友应早期接种流感疫苗，进行预防。

陕西省疾病预防控制中心病毒病预防控制所副所长史伟：“我的建议是接种流感疫苗。关于疫苗接种的人群呢，还是要重点说一下的，第一个就是儿童，第二个就是老人。这两个就是根据我们的检测看，这两类人得了之后症状比较重。这两类人每年都要接种流感疫苗。”

据中国疾控动态9日发布的消息称，伴随学校寒假到来，季节性高峰或将回落，当前，中国南北方省份均处于季节性流感的流行高峰，流感活动的总体水平仍维持在较高水平，且仍可能会继续流行一段时间。专家建议要加强个人卫生和防护。

同时，陕西省卫计委也要求全省各级医疗卫生机构儿科、内科、感染科等科室不休假，并加强人员配置，最大限度满足群众就医需求，各级疾控机构加强应急值守值班，不间断开展疫情监测，做好疫情处置准备。

请使用微信扫描添加民生热线公众号

编辑： 辛超