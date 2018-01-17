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受雾霾影响西安启动单双号限行 今日蓝田公交可免费坐

时间：2018-01-17 09:46:56  来源：西部网-陕西新闻网  作者：鄢山宇

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受雾霾影响西安启动单双号限行 今日蓝田公交可免费坐

17日早上，陕西省蓝田县公安局官方微博发布消息称，今日凡乘坐蓝田601、602路公交车的乘客，可免费乘坐。

西部网讯（记者 鄢山宇）1月17日零时，西安启动重污染天气Ⅰ级应急响应，西安市行政区域内每日（法定节假日和公休日除外）7:00-20:00将对机动车实施单双号禁限行管理措施。17日早上，陕西省蓝田县公安局官方微博发布消息称，今日凡乘坐蓝田601、602路公交车的乘客，可免费乘坐。

根据《西安市重污染天气应急预案（2017年修订稿）》有关规定，限行区域为西安市行政区域内，以西安绕城高速以内区域为中心，向南扩展至南横线、堰渡路、三星快速干道连线（不含）以北，西汉高速以东、西柞高速以西围合区域；向北扩展至西咸北环线（不含）以南、包茂高速以东、西禹高速以西围合区域。途径本市高速公路过境通行但不驶出高速公路的机动车，不采取限行措施，允许通行。

西咸新区，临潼、阎良、鄠邑、周至、蓝田等区县按照已划定的机动车限行区域执行。

编辑： 肖昌希

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