应急响应：明日高峰期西安地铁增开列车 公交增加密度

西部网讯（记者 鄢山宇）1月17日0时起，西安将执行重污染天气Ⅰ级应急响应措施。根据规定，Ⅰ级应急响应期间，每日（法定节假日和公休日除外）7:00-20:00，西安行政区域内限行单双号。私家车减半过后，西安公共交通将如何应对呢？记者了解到，西安公交将停止休假审批，确保早晚高峰配车最大化，西安地铁在早晚高峰期将计划投入备用列车12列，视客流情况适时加开，以满足乘客出行需求。
西安公交：停止休假审批 确保早晚高峰配车最大化
针对重污染天气Ⅰ级响应，西安市公共交通总公司特制定了重污染天气Ⅰ级响应公交运力保障计划，停止年休假、探亲假等的审批，杜绝无原因不出车现象，确保早晚高峰时段线路配车最大化。工作日保养的车辆，变过去一上班就保养为跑完上班高峰后再进保，日均增加110个高峰车次。
“鉴于目前驾驶员紧缺的实际情况，科学合理安排运营班次，进一步加密高峰时段发车间隔，满足市民上下班期间集中出行需求。”据西安公共交通总公司工作人员介绍，线路调度员密切关注线路营运秩序，堵点情况。根据各主干道及各线路客流情况，采取区间车灵活调度措施，增开大站快车，加快车辆周转，提高车辆运营效率。
西安地铁：早晚高峰计划投入备用列车12列
记者从西安地铁了解到，1月17日早、晚高峰，西安地铁线网计划投入备用列车12列，其中一、二、三号线各安排备用车4列，将视客流情况适时加开，以满足乘客出行需求。
为应对重污染天气，西安地铁成立7支应急小分队。重点加强北客站、北大街、钟楼、小寨、纺织城、后卫寨等重点大客流车站运营保障力量。增加安检力量，早晚高峰重点车站每个安检点增加1名手检人员，方便市民快速进站。同时各车站增派工作人员，对重点车站进出闸机、站台、电梯等位置进行客流引导。
西安地铁温馨提示，一旦地铁客流骤增，部分车站将会适时采取临时限流措施，希望广大乘客提前出门、尽量错峰出行。
编辑： 钟莹
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