男婴出生时才一公斤 巨额医疗费让家人犯难

家人透露，这名婴儿属于早产儿，不到三十一周的时候就出生了，出生的时候只有一公斤。

西部网讯（陕西广播电视台《都市快报》记者 李玄 张妙妍）每个孩子都是父母的心头肉，而最近在西安交大二附院里，有一名男婴的健康却让家人担心不已。

今天（1月16日），记者在西安交大二附院新生儿重症监护室见到了一名男婴，出生才四十多天，而据了解，这名婴儿从出生那一天就不顺利。

家人透露，这名婴儿属于早产儿，不到三十一周的时候就出生了，出生的时候只有一公斤，医生也建议立即住院。

见此情况，家人也赶紧将婴儿转院到西安交大二附院的新生儿重症监护室。 医生告诉记者，由于孩子是新生儿，支气管肺部发育不良，肺部还有炎症，所以现在还不能自主呼吸，只能依靠呼吸机来维持呼吸。至于孩子何时能康复回家，还是个未知数。

婴儿的家人透露，目前，孩子每天的医药费不少于三千多元，这对于他们普通家庭来说，是一笔不小的数目。

在这里，我们也希望好心人能伸出援手，帮帮他们。

联系方式：李先生 136-5179-6597

编辑： 钟莹