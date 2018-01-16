因群众办事90分钟难进门 西安莲湖区城管局免职一科长

西部网讯（记者 刘望）今天（1月16日），媒体报道了群众前往莲湖区城管局办事遭遇“门难进”的现象，下午，莲湖区城管局发布通报，对负有直接责任的区城管局市容管理科科长陶靖予以免职，对负有管理责任的区城管局办公室主任程海鹏停职检查。即日起全区城管系统开展作风纪律大整顿。

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莲湖区城管局在情况说明中称，在看到舆情后，莲湖区城管局立即开展调查核实，经初步核查，报道反映的情况基本属实。经莲湖区城管局党委会研究决定对负有直接责任的区城管局市容管理科科长陶靖予以免职，对负有管理责任的区城管局办公室主任程海鹏停职检查。

从即日起，在莲湖区城管系统迅速开展作风纪律大整顿活动，查问题，定措施，抓整改，同时还要强化宗旨意识，想群众所想，急群众所急，一切工作围绕“为民服务”这一核心，及时回应群众和媒体关切，自觉接受群众和媒体监督，以“店小二”精神和“五星级”服务员标准做到勤勉工作、真诚为民。

莲湖区城管局称，该局党委班子一致认为，媒体记者对莲湖区城管系统在群众工作、队伍建设等方面的存在的问题和薄弱环节进行监督，区城管系统诚恳接受媒体的批评监督，要引以为戒，举一反三，以“一切为了群众，一切方便群众”的态度，迅速采取有效措施，认真改进工作。

编辑： 刘望