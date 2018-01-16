【网络媒体走转改】陕西：鄠邑区胡家庄村村民变股民 “三变”改革让全村人受益

68岁的巩宏娃老人家里的老房子和新房子对比图。

西部网讯（记者 李媛）“这个新房子真的太好了，不但是解决我一家人能住的问题，今冬还把取暖问题给解决了，真的是太高兴了。”今天（1月16日）上午，参加陕西省“新时代 新梦想”网络媒体新春走基层活动的编辑记者，还未走进鄠邑区玉婵镇胡家庄村68岁的巩宏娃家门，就听到一阵爽朗的笑声。

下雨就漏 六旬贫困户无力改造房屋

巩宏娃是村里有名的贫困户，家里4口人，妻子患有精神疾病，儿子离异后失联，留下孙子由年迈的巩宏娃夫妇抚养。“别说盖房子了，想都不敢想，我一个人又要照顾老的，还要照顾小的。”巩宏娃回忆，那个土坯结构的旧房子住了30多年，每到下雨的时候就漏水，家里的地势也比较低，每次还存在倒流的危险。

除了房子，让巩宏娃愁的还有8岁孙子的户口问题，孩子之前因为各种原因没有上户口。而孩子的父亲离异后就外出打工，一直没有音讯。家里的生计就靠巩宏娃一人承担，“身体不好了，只能打零工，挣点钱”。

“我和村干部向各方协调，先给孩子把户口落了，这样上学的问题先解决了。”巩宏娃的帮扶干部李旺来自鄠邑区城市管理局，他第一次接触到这个家庭的时候，也是觉得很可怜，希望早日帮他们脱贫。

在新年之前，巩宏娃老人和家人终于住进了宽敞明亮的大房子，他和扶贫干部李旺正在家中聊天。

各方筹措 漏雨的土坯房变成大平房

“建档立卡的贫困户可以申请危房改造专项资金，这样能帮助他们解决住房问题，但在这个家庭面临的问题是即便是申请下来了5.76万的危房改造资金，也无法实现住新房的愿望。” 西安市鄠邑区玉婵镇胡家庄村村委会主任耿江河告诉记者，他们为此动员各方力量，甚至是帮扶干部、村干部捐款，最后凑齐10.9万元，终于把房子盖了起来。

不仅如此，巩宏娃还申请到了1万元的产业帮扶基金，每年能领到公司分红。同时，家里的土地也流转给了企业，每年每亩地能分到1200元流转金收益。失联的儿子去年回家后，帮扶干部李旺给他在县城找了个摊位卖菜，每月也有了固定收入。

“这个家今年就脱贫了，看着他们的日子好起来，我们也很高兴。”李旺告诉西部网、陕西头条记者。

西安市鄠邑区玉蝉镇胡家庄村村貌。

村民变股东 2016年农民人均年收入14700元

在胡家庄村，像巩宏娃这样的贫困户一共有11户。“其中6户都是残疾人或者有智力障碍，剩下的5户今年就可脱贫。”耿江河介绍，10户贫困户加入雪葡合作社将土地流转一家公司，每亩地流转金1200元，每亩地年底分红50元。

记者了解到，该村2011年开始与西安荣华集团共同成立专业合作社，采用“企业投资、农民投地、折股参与、规模经营”模式，探索实践“企业+合作社+农户”发展模式，目前合作社187户参与，参与度为85%。由此，该村农民人均纯收入由2009的1680元增加到2016年的14700元。

为什么这个合作社能让大家增加收入呢？记者了解到，胡家庄的葡萄庄园在股权结构、企业管理、运营机制上，跳出了传统的思维定式，探索出了“公司+股权+土地流转金”产业化经营和企业化运行方式，保证了农民“失地不失利、失地不失权、失地不失业”，实现了企业、村组、农民利益的共赢。

通过“资本下乡”的方式，将胡家庄入股农民的土地以3年土地流转金形式入股企业。荣华公司将陕西省扶贫办拨付的100万产业扶贫资金直接用于胡家庄村量化成股金给农户，村集体雪葡专业合作社作为农民股权代理人参股到融合公司，使得农民真正变成了股民。

如今，胡家庄村的入股村民有着多重身份，他们既是农业集体成员和公司股东，享受着土地流转金收益和股金分红，又是葡萄庄园的“庄园工”，在公司上班下班，每月领取工资。

编辑： 钟莹