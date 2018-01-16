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一图读懂阿里巴巴+西安 这些签约项目和我们有关

时间：2018-01-16 18:37:12  来源：西部网-陕西新闻网  作者：

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一图读懂阿里巴巴+西安 这些签约项目和我们有关

最近一段时间，西安市民与阿里巴巴集团的交往可谓越来越密切了，继支付宝开通西安地铁乘车码之后，今天（1月16日）上午，西安市政府又与阿里巴巴集团进行集中签约，13个项目将落地西安。那么，这13个项目都有什么呢？西部网带您一图看懂13个大项目。

西部网讯（记者 鄢山宇 赵昊）西安效率！1月16日，阿里巴巴丝路总部落户西安，将在西安打造八大功能板块，包括金融西部中心、阿里云西部数据中心、新零售研发中心、电商企业服务中心、CSN发展中心、创新创业指导中心、阿里商学院、电商企业聚集区。通过这八大功能板块合力发展“互联网＋古都”，加快打造建设科技之都、时尚之都、消费之都。

编辑： 刘望

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