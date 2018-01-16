西安明天启动重污染天气Ⅰ级应急响应 学校停课

西部网讯（记者 鄢山宇 实习生 符彤昕）1月16日16时，西安市重污染天气应急指挥部办公室发布了重污染天气红色预警信息，将于1月17日0时起启动重污染天气Ⅰ级应急响应。重污染天气Ⅰ级应急响应期间，幼儿园、小学、初中及同等学历的特殊教育学校停课。
1月17日起，停课范围包括西安市辖区内所有幼儿园、小学、初中及同等学历的特殊教育学校。
停课期间，各区县教育行政管理部门在向当地人民政府报备后，按照各自停课方案组织辖区内幼儿园、小学、初中及同等学历的特殊教育学校实施停课。各级教育行政管理部门及幼儿园、小学、初中及同等学历的特殊教育学校要保持应急信息渠道畅通，密切关注市重污染天气应急指挥部指令，做好停课期间的相关工作和复课准备。
广大中小学生以学校制定的自学计划为主，也可通过西安广电网络搜索西安教育电视台（33频道）或登陆西安市大学区优质教育资源共享平台（网址：www.xaeduyun.cn ），进行自主学习。
重污染天气Ⅰ级应急响应期间，幼儿园、小学、初中及同等学历的特殊教育学校停课措施的解除事宜另行通告，相关信息请查询西安市人民政府网（网址：http://www.xa.gov.cn ）、西安市教育局官网（网址：http://www.xaedu.gov.cn ）。
编辑： 肖昌希
娱乐杨幂自认有“玻璃心”，对大家给她的负评会“选择性”的避开，她说：“大家对我的评价不怎么好，能不看就不看。01-16
娱乐小S（徐熙娣）15日在脸书分享了与老公许雅钧（Mike）“爱的晚餐”，但餐盘食物全是水煮，且份量极少，让众人傻眼。01-16
娱乐南京艺术学院2018年计划招收本科生2300名，校内报名点报考人数已超过5.68万人，报考人次超过8.9万。01-16
娱乐小红莓乐队（The Cranberries） 主唱Dolores O‘Riordan去世，年仅46岁。 小红莓是世界著名的乐队，影响了一大批歌手，王菲在音乐上也深受她的影响。01-16
娱乐对于如何看待中印两国电影文化交流的前景，阿米尔·汗说，印度有完善的宝莱坞工业体系，中国有着巨大的电影市场，希望今后两国的电影文化能够有更多交流。01-16
娱乐只见一杯清茶，一片面包片，一碟子蔬菜沙拉，这就是林俊杰一顿晚餐的所有吃食。如此清淡味寡又绿色养生的菜谱让许多网友心疼。01-15
娱乐郑钧发博感慨中国流行音乐文化“长出了成年人的龌龊，却只有婴儿脆弱的身体”，被不少网友认为是在暗指最近闹得沸沸扬扬的PG ONE事件。01-15
娱乐首发阵容：汪峰、Jessie J、张韶涵、李圣杰、李晓东、GAI（周延）、张天上演了一番专业歌手之间的顶尖较量。01-15
娱乐在2018年CBA全明星周末的全明星赛中，南方明星队迎战北方明星队。当日，在2018年CBA全明星周末的全明星赛中，南方明星队迎战北方明星队。01-15
娱乐1月13日，在意大利米兰，中国游泳运动员宁泽涛在时装发布前抵达。01-15
娱乐正在热映中的《妖猫传》获最佳导演、最佳女配角、最佳摄影、最佳美术指导、最佳造型设计、最佳视觉效果6大奖项提名，领跑本届亚洲电影大奖。01-14
娱乐如一只鸿雁翩然高飞，在胡松华高亢嘹亮的歌声中，一幅草原的图景徐徐展开，小小的舞台在她的脚下仿佛生出碧草如茵。01-14