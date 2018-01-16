西安明天启动重污染天气Ⅰ级应急响应 学校停课

西部网讯（记者 鄢山宇 实习生 符彤昕）1月16日16时，西安市重污染天气应急指挥部办公室发布了重污染天气红色预警信息，将于1月17日0时起启动重污染天气Ⅰ级应急响应。重污染天气Ⅰ级应急响应期间，幼儿园、小学、初中及同等学历的特殊教育学校停课。

1月17日起，停课范围包括西安市辖区内所有幼儿园、小学、初中及同等学历的特殊教育学校。

停课期间，各区县教育行政管理部门在向当地人民政府报备后，按照各自停课方案组织辖区内幼儿园、小学、初中及同等学历的特殊教育学校实施停课。各级教育行政管理部门及幼儿园、小学、初中及同等学历的特殊教育学校要保持应急信息渠道畅通，密切关注市重污染天气应急指挥部指令，做好停课期间的相关工作和复课准备。

广大中小学生以学校制定的自学计划为主，也可通过西安广电网络搜索西安教育电视台（33频道）或登陆西安市大学区优质教育资源共享平台（网址：www.xaeduyun.cn ），进行自主学习。

重污染天气Ⅰ级应急响应期间，幼儿园、小学、初中及同等学历的特殊教育学校停课措施的解除事宜另行通告，相关信息请查询西安市人民政府网（网址：http://www.xa.gov.cn ）、西安市教育局官网（网址：http://www.xaedu.gov.cn ）。

编辑： 肖昌希