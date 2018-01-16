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五路口人行天桥将于19日开始拆除 预计工期21天

时间：2018-01-16 17:47:47  来源：西部网-陕西新闻网  作者：陈嘉伟

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五路口人行天桥将于19日开始拆除 预计工期21天

公告称，五路口环形人行天桥建于1986年，随着地铁1号线、4号线五路口站东南出入口的贯通，该十字地铁站已具备行人过街的功能，为提升城市环境，决定从1月19开始对五路口环形天桥进行拆除，预计工期21天。

五路口天桥 图片来自网络

西部网讯（记者 陈嘉伟）今天（1月16日）下午17时40分，西安市市政公用局发布公告称五路口天桥将拆除。

公告称，五路口环形人行天桥建于1986年，随着地铁1号线、4号线五路口站东南出入口的贯通，该十字地铁站已具备行人过街的功能，为提升城市环境，决定从1月19开始对五路口环形天桥进行拆除，预计工期21天。

拆除工作由西安市东郊市政养护管理公司实施，施工期间，各通行车辆请按照导向牌提前择路绕行，过往车辆按照疏导人员指挥依次通行。

编辑： 钟莹

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