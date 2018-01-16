阿里旗下盒马鲜生首进西安 5月1日前将连开三店

2018年5月1日前，盒马鲜生将在西安连开三店。
西部网讯 1月16日上午，西安市政府与阿里巴巴集团进行集中签约。根据签约内容，作为吃货超级福利的盒马鲜生首批将在西安开出三家门店，分别位于碑林区、曲江新区和高新区。盒马鲜生在西安的落地，也意味着盒马正式进入西北地区，同时将全球直采的鲜活俄罗斯帝王蟹、加拿大波士顿龙虾、挪威冰鲜三文鱼等丰富的生鲜商品带给西安市民。
盒马是个“四不像业态”？
据悉，第一批盒马鲜生示范店将在碑林区、高新区、曲江新区落户，5月1日前开业。2018年底盒马鲜生将在西安落户10家，三年内将落户30家。
盒马鲜生究竟是个什么呢？盒马鲜生是通过数据驱动，线上、线下与现代物流技术完全融合的创新型业态，可为消费者提供30分钟极速送达的智能购物体验。在用户端，盒马与淘宝、支付宝会员体系完全打通；在供应链端，盒马已实现与天猫生鲜、天猫超市联合采购。
盒马不是超市，不是便利店，不是餐饮店也不是菜市场。很多人说盒马是个“四不像业态”，正是这种数据和技术驱动的“四不像业态”，成为了最具前瞻性的阿里新零售一号工程，成为零售业变革的代表作。
自2016年1月第一家盒马门店在上海开业以来，在短短2年时间内，阿里新零售家族的明星产品迅速在全国铺开。截至目前，盒马在北京、上海、广东、浙江、贵州、江苏、四川、陕西、福建、湖北等地均有项目落地，涵盖了华北、华东、华南、华中、西南、西北六大区域，每个月都有新店筹备，排队等待开业。
受到召唤仅半年，盒马赴西安将连开三店。
盒马与西安的有趣 “往事”
作为盒马入驻西北地区的第一个城市，盒马与西安还有一段有趣的“往事”。
去年7月18日，陕西省委常委、西安市委书记王永康在调研阿里巴巴与西安的合作项目时强调，要加强与阿里巴巴“五新”理念全面对接合作，助力大西安新经济新发展。王永康当时就关注到刚刚走入大众视野的盒马鲜生，并表示“西安也要把盒马鲜生引进过来，带动就业，促进发展”。得知这一消息后，盒马创始人侯毅表示：“感谢书记关注，西安是西北重镇，也是盒马在全国探索新零售的重要区域，我们正在积极筹备，争取早日在西安开业”。
对西安来说，这次等待并不久。盒马鲜生高级副总裁张国宏表示，在筹备西安门店的过程中，盒马鲜生得到了市商务局和碑林、高新、曲江等区的支持和配合，才能实现快速落地。
盒马可实现最快30分钟免费送达
“盒马可以实现周边3公里内最快30分钟免费送达，所以盒马覆盖范围内的房子也被顾客称为‘盒区房’。我们希望未来，所有西安人都可以入住‘盒区房’，享受新零售带来的美好生活。”据张国宏介绍，最快今年上半年，西安消费者就可以体验盒马带来的新鲜和便利。
记者在一家招聘信息网站上看到，盒马鲜生已经开始在西安地区招聘采购总监、餐饮副店长、营销副店长、中餐厨师、质控专员、客服主管、海鲜厨师等近80个职位，既有线上运营经验又有线下实操经验的“新零售人才”最为吃香。
编辑： 张锦茹
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