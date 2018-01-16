榆林纪委严查扶贫领域腐败和作风问题 处理1781人

西部网榆林讯（记者 李明）1月16日，记者从榆林市纪委了解到，去年榆林市纪检监察机关共受理群众反映扶贫领域问题线索1280件，立案676件，处理1781人。

为加强扶贫领域监督执纪问责，榆林市纪委制定了扶贫领域违纪问题实名举报奖励办法，凡经查证属实，被举报人受到党政纪处分或法律责任追究，举报人可获奖金1000元。同时对扶贫工作“四支队伍”履职情况、扶贫领域腐败问题进行了4轮明察暗访。

榆林市纪委对基层党委、纪委落实“两个责任”不力、扶贫领域违纪问题频发多发的，坚持严肃问责。11名县处级领导干部因落实主体责任不力、开展结对帮扶不实问题被问责，并在全市通报批评。

据了解，2017年，榆林市纪检监察机关共受理群众反映扶贫领域问题线索1280件，立案676件，结案659件，共追缴违纪资金1903197元，处理1781人，其中，党政纪处分816人，诫勉谈话255人，移送司法机关20人，公开通报曝光294起593人。

编辑： 肖昌希