横山一保安冒充警察玩直播 被行政拘留5天

西部网榆林讯（记者 李明）近日，横山一男子在直播平台中冒充警察，被横山警方抓获，并处以行政拘留5天。

1月14日，横山公安分局网安大队民警在网络巡查中发现，一名昵称为“文艺*小青年”的男子，在快手直播平台中冒充警察，民警迅速对该男子进行调查。

经查，男子刘某，今年20岁，在横山区一家电厂当保安，刘某在直播中身着保安服，并自称是横山警察，忽悠网民为其耍礼物，从中谋取利益。

“刘某的行为损害了人民警察的形象，造成不良社会影响。”横山公安分局网安大队在通报中说。目前，刘某已被处以行政拘留5天。

编辑： 肖昌希