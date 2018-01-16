秦知道丨这半年 马云带着阿里巴巴在西安都干了点儿啥？

设在西安的阿里巴巴丝路总部大厦。

在2017年8月举办的西安首届世界西商大会“浙商与西安对话”论坛上，马云在主旨演讲中讲到：“在我人生最艰难无助的时候，我去了陕西，来到了延安革命圣地，在那里我冥思苦想了几天，做出了一个今天看来非常了不起和成功的决定就是建立淘宝。”

阿里巴巴的西安精神

时间刚刚迈入21世纪，互联网经济面临第一次泡沫破裂。

当时的阿里巴巴由于扩张得太快，到2002年，自身现金只够维持18个月，他们已经到了不得不裁员的境地。阿里巴巴在美国硅谷有30个工程师， 解雇的只剩下3个人；香港办事处30人，裁得只剩下8人；昆明办事处关了，上海办事处调整到不足10人，北京办事处也从中国大饭店搬到了泛利大厦。

事后马云是这样评价当时的举动，“我们清掉了很多高管，这是最大的痛苦。就像一个波音747的引擎装在拖拉机上面，结果拖拉机没飞起来，反而四分五裂。我们如果当时不做这样的手术，可能阿里巴巴就没了。”

正是在这样一个艰难的时期，马云来到延安，做出了建立淘宝的决定。

2002年底阿里巴巴实现了1美元净利润，跨过了盈亏平衡点，2003年5月，淘宝网正式创立。自此以后，阿里巴巴的业绩每年都在提高，逐渐成长为今天的世界互联网巨头。

阿里巴巴跟陕西的缘分当然远远不止这些。

2015年，阿里巴巴与陕西省政府签署了战略合作协议，共同推动数字西安、电子商务、各领域互联网应用、陕西智能物流骨干网和信用西安等领域建设。

几乎同时，马云将阿里巴巴所有中层以上的高管全部带到陕西，参观延安后再次回到西安，在西安开了三天的闭门会议，讨论阿里巴巴未来的发展战略，确定未来的发展路径。

这一次，马云表示他在陕西感悟到理想信念极其重要，信任极其重要。而这三天的闭门会议，也被媒体称之为阿里巴巴的“西安精神”。

2017年西商大会上西安市政府和阿里巴巴集团签署战略合作协议。

“阿里巴巴很期待能参与到大西安的建设中来”

让时间再回到2017年的这场首届世界西商大会，这次大会促成签约和在谈合作协议项目约160个，预计总投资额约6400亿元人民币，是继2017年丝博会暨第21届西洽会后，西安市招商引资的又一次“大手笔”。

马云的到来，被外界视为是此次西商大会的一个重要看点，以至于马云什么时候来？参加什么活动？谈怎样的合作？这一系列话题一时之间成为了各大媒体和朋友圈的“爆款”。

2017年8月19日晚，出乎所有人的意料之外，马云的身影出现在了西安大明宫国家遗址公园丹凤门，这里也是此次西商大会的签约仪式现场。

最终，根据官方的统计，在这6400亿人民币的西商大会成果中，西安市仅与阿里巴巴集团就签订了预计1000亿元的投资合作，涵盖了智慧物流、制造业转型升级等12个方面内容的战略合作协议，并在“移动智慧城市”、共建“智慧学镇”等方面达成合作协议。

马云在会上表示，作为西北龙头，西安是“一带一路”的起点，是国家西部大开发的中心城市之一，也是阿里巴巴发展布局中不可缺失的重要板块。

马云告诉与会代表，西安近年来发展很快，特别是“今年以来，西安的城市面貌和营商环境发生很大变化，我们感到非常高兴。”阿里巴巴很期待能参与到大西安的建设中来。

马云的话并非客套，他表示，在会议召开之前，他们团队开了一个紧急磋商会，决定在签约内容之外，“还增加了很多新的想法。”

2018年1月1日西安地铁全面支持手机扫码过闸。

投资者眼中的“机遇之城” 马云眼中的“绝代双骄”

西安似乎跟杭州一样，这两座城市在马云心中一起承载着阿里巴巴的企业精神，堪称“绝代双骄”牵动着马云和他的阿里巴巴。

而在西商大会上西安跟阿里巴巴签署的一揽子合作协议，其中就提到了蚂蚁金服将在西安加大投资、拓展布局，特别是加快和城投、地铁的合作，帮助西安打造科技之都、时尚之都、消费之都。

让我们再把时间拉回到刚刚到来的2018年。

新年元旦，西安地铁与蚂蚁金服联合宣布，西安地铁所有站点支持扫支付宝App和西安地铁App坐地铁，并将产生蚂蚁森林能量，助攻低碳出行，西安也成为全国首个“城市版蚂蚁森林”。

仅用了不到5个月，在西商大会那份合作协议的基础上，西安市政府和阿里巴巴集团就结出了升级版的合作成果。

阿里巴巴丝路总部揭牌仪式。

2018年1月16日，阿里巴巴丝路总部揭牌仪式暨西安市政府与阿里巴巴集团第二批合作项目签约在高新区举行。

阿里巴巴丝路总部将在西安打造八大功能板块，包括金融西部中心、阿里云西部数据中心、新零售研发中心、电商企业服务中心、CSN发展中心、创新创业指导中心、阿里商学院、电商企业聚集区。通过这八大功能板块合力发展“互联网＋古都”，加快打造科技之都、时尚之都、消费之都。

在陕西省社科院学术委员会副主任张宝通看来，“西安作为‘一带一路’倡议的核心区，随着环境的改善，各个行业的巨头们肯定不会错过多重机遇叠加的西安，未来还将有更多的国内外巨头企业将目光瞄准西安，抢抓布局西安。”（记者 张澍田）

编辑： 张澍田