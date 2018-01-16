西安17日0时启动Ⅰ级重污染应急响应 机动车将单双号限行

西部网讯（记者 鄢山宇）今天（1月16日）下午，经西安市重污染天气应急指挥部批准，指挥部办公室决定将西安市重污染天气预警等级由橙色预警升级为红色预警，从1月17日0时起执行Ⅰ级应急响应。并要求各区县政府、开发区管委会和市级相关部门，组织落实健康防护、建议性减排、强制性减排等三大类20项具体措施。在强制性减排措施中要求，做好限行区域内机动车单双号限行工作。

通知全文：

为应对本轮强雾霾过程，西安市自1月14日0时起，已由黄色预警升级为橙色预警，落实更为严格的停工、停产、限产等污染减排措施。但从空气质量检测情况看，整体污染仍处于重度至严重污染水平。经省市环保、气象领域专家综合分析研判后认为：受西北气流影响，1月16日-17日西安市扩散条件虽有所好转，但17日后西安市将再次处于静稳天气状况，预测18日起西安市重污染过程仍将持续，部分时段或区域将有出现严重污染的可能，并将持续至20日以后。

为保护公众健康，降低大气污染强度，按照《西安市重污染天气应急预案（2017年修订稿）》规定，经西安市重污染天气应急指挥部批准，指挥部办公室决定将西安重污染天气预警等级由橙色预警升级为红色预警，从1月17日0时起执行I级应急响应。由各区县政府、开发区管委会和市级相关部门，组织落实以下措施：

一、健康防护措施

（一）儿童、老年人和呼吸道、心脑血管疾病及其他慢性疾病患者尽量留在室内，避免户外活动；一般人群尽量避免户外活动。

（二）幼儿园、小学、初中及同等学历学校采取停课措施（高中及同等学历学校停止所有户外课程和活动）。

（三）室外执勤、作业等人员应采取佩戴口罩等防护措施。

（四）环保、卫生、教育等部门和各区（县）政府、各开发区管委会，分别按行业和属地管理要求，加强对重污染天气应急、健康防护等方面科普知识的宣传。

（五）公安部门停止审批户外大型活动，通知并督导已经得到审批的单位在重污染天气期间停止举办户外大型活动。

（六）卫生部门督导医疗卫生机构进一步扩大全市接诊范围，合理调整全市医疗救治力量，向社会公布第二梯队医院名单，满足市民在重污染天气期间的就医需求。

二、建议性减排措施

（一） 公众出行尽量乘坐公共交通工具，减少机动车上路行驶；驻车及时熄火，减少车辆原地怠速时间。

（二） 大气污染物排放单位在确保达标排放基础上，进一步提高大气污染治理设施的使用效率。

（三） 气象部门密切关注天气变化形势，适时开展人工影响天气作业，缓解空气污染。

（四） 减少涂料、油漆、溶剂等含挥发性有机物的原料及产品的生产和使用。

（五） 企事业单位可根据空气污染情况采取错峰上下班、调休和远程办公等弹性工作方式。

（六） 交通、地铁、城投等单位进一步增加公共交通运力保障，满足市民出行需求。

三、强制性减排措施

（一）公安部门做好全市范围内低速汽车，建筑垃圾、渣土、砂石、混凝土运输等车辆的禁行工作；燃料种类为柴油的重型货车禁止上路行驶；实施过境重型载货车绕行疏导措施；做好限行区域内机动车单双号限行工作。

（二）建设、城管、市政、交通、水务、地铁、城改部门按照各自职责，督导全市除抢修抢险和特殊需要外的建设施工单位停止室外作业（塔吊或地下施工等不受影响）。

（三）城管部门强化道路保洁措施，采取“湿法作业+吸尘式清扫“模式，在常规作业基础上对主干道和易产生扬尘路段每日至少增加1次清扫保洁工作；在适当情况下增加冲洗易产生扬尘路段的频次。

（四）交通部门对连接市政道路的公路路段（国道、省道等）每天至少湿扫3次，其他路段每天至少湿扫1次。

（五）各行业监管部门加大对施工工地、裸露地面、物料堆放等场所实施扬尘控制措施力度，扬尘物料堆场100%覆盖，施工工地、裸露地面洒水频次每日不少于3次。

（六）建设、市政部门按照各自职责督导大型商业建筑、市政工程停止产生挥发性有机物的喷涂作业。

（七）建设部门督导全市两类企业（预拌混凝土、砂浆企业）停止生产（地铁所需混凝土搅拌及运输正常进行）。

（八）对纳入重污染天气预警响应期间停产限产名单的企业和单位（《城市基本情况调查和重污染天气应急减排方案编排大纲》涉及的工业点源、燃煤锅炉、产业集群、散煤、移动源、扬尘源、生活VOCs排放等），实施污染物减排措施。

西安市重污染天气应急指挥部办公室

2018年1月16日

编辑： 孙鹏