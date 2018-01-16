陕西去年办案万余起牢把食药关 捣毁制售假窝点18个

陕西省食品药品监管局召开新闻通气会

西部网讯（记者 熊惠玲）“安康一火锅店使用‘地沟油’”、“汉中有人利用电话网络销售假药”……1月16日，记者从陕西省食品药品监管局召开新闻通气会上了解到，2017年，全省食品药品监管系统立案查办各类食品药品违法案件10715起，移送司法机关案件179件，捣毁制假售假窝点18个，吊销许可证9件，责令停业整顿247家，集中销毁了一批价值55万元的假冒伪劣过期药品和不合格食品。

省食品药品监管局总工程师冯锋介绍说，2017年，针对食品药品领域存在的突出问题，全省食品药品监管部门进一步加大行刑衔接工作力度，先后联合公安厅、人民法院、检察院、食安办印发了《陕西省食品药品行政执法与刑事司法衔接工作实施细则》、《关于进一步加强使用食品药品执法检验检测绿色通道的通知》等，对移送行政拘留案件、单位违法犯罪责任的认定、行政执法中调查取证要求、刑事审判后与行政的衔接以及涉案产品开展执法检验等方面，做出了具体规定，进一步强化了部门间的协调配合。

据了解，去年，陕西省食药局出台的《陕西省食品药品安全黑名单信息共享和联合惩戒办法（试行）》，加大对食药领域严重失信企业惩戒力度，形成多部门联合惩戒的机制，成食药监管工作中的一大亮点，“过去我们只能对违法犯罪的法人进行惩处，现在对于法人的企业也有了惩处的措施，在监管力度上大大加强，使得违法违规的代价成本增大”冯锋说。

记者了解到，2017年，全省食品药品稽查部门重点针对食品药品领域存在的行业潜规则精准发力，联合省公安厅在全省范围内集中对食用醋、中药饮片等食品药品领域开展专项稽查行动。并发起了“10.19”打击中药饮片苍术集群战役，涉及七个地市，抽检130批，不合格50余批次。专项稽查行动全省共查处违法生产经营者691家（其中食用醋189家，中药饮片502家），移交公安25件，配合公安机关抓获涉案嫌疑人41名。

编辑： 钟莹