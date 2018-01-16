陕西面向社会征集"文化陕西"形象创意 一等奖20万

西部网讯 为深入学习贯彻党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，进一步叫响做实文化陕西，全面展示陕西历史与现代交相辉映、传统与时尚完美融合的新形象，现就“文化陕西”形象创意，面向社会进行征集。具体事项及要求如下：

一、征集时间

即日起至2018年6月1日。

二、征集范围

面向社会公开征集，应征者须以自然人个人身份参加。

三、创作主题

形象创意作品以“文化陕西”为主题，弘扬主旋律，传递正能量，着重体现陕西历史厚重、人文璀璨的文化风尚，融合守护精神高地、讲好陕西故事的文化元素，展示丰富多彩、多元包容的文化魅力，增强文化陕西的吸引力和影响力。

四、征集要求

1.创意作品形式不限，平面、立体、动漫等形式均可，作品上不得出现任何与应征者个人相关的信息。

2.作品必须为应征者本人原创，且未公开发表。如有抄袭或重复发表现象，将按司法程序处理。

3.创意作品要突出创作主题，体现时代性、代表性、观赏性。

4.应征者所选送创意作品可以为1件（组），也可以为多件（组），自留底稿，征集方不予退还。

5.获奖作品版权归征集方所有，征集方有权对获奖作品做相应修改。

五、参与方式

请于2018年6月1日前将应征作品电子版（或照片）发送至省文化厅艺术处邮箱，（邮件主题：“文化陕西”+作品类别+作品名称；内容包括：作品设计稿电子版、设计文字说明、作者近期证件照、身份证号及个人简介；文件名格式：作品名称+作者姓名+联系电话。）

六、评选方式及奖励

主办方将组织省内外相关专家组成评选委员会对应征作品进行评选，评出一等奖1件（组），奖励20万元（含税）；二等奖2件（组），奖金5万元（含税）/件（组）。

应征者在作品创作及应征过程中产生的一切费用自理。

七、其他事项

本次征集活动详情可登录陕西省文化厅官方网站查询，活动的最终解释权归陕西省文化厅所有。

联系人：聂慧东

联系方式：029-87374205（传真）

电子邮箱：whsxxxcy408@163.com

编辑： 秦怡