宜川警方破获一起跨省贩毒案件 缴获海洛因130余克
时间：2018-01-16 16:30:39
来源：西部网-陕西新闻网
作者：赵昊
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宜川警方破获一起跨省贩毒案件 缴获海洛因130余克
2018秦剑禁毒专项打击整治行动开展以来，宜川县公安局精心组织，严密部署，成功破获了“2018.1.11”跨省贩毒案件。
嫌疑人指认毒品。
已抓获嫌疑人。
作案车辆。
西部网讯（记者 赵昊 通讯员 白彩凤）2018秦剑禁毒专项打击整治行动开展以来，宜川县公安局精心组织，严密部署，成功破获了“2018.1.11”跨省贩毒案件。
2018年1月11日，宜川警方得到消息，一长期居住于陕西韩城市桑树坪镇的山西籍贩毒人员拟向宜川吸贩毒人员贩卖毒品，并将于当日在沿黄公路一带进行毒品交易。经过对消息的研判，县局立即成立专案组，抽调禁毒、刑侦、经侦、巡特警大队等精干警力，迅速前往交易地带进行侦查布控。
当日下午1时50分许，一可疑车辆进入侦查人员的视线，在民警掌握的交易区域内不断迂回变换路线，民警随即锁定此可疑车辆。经过侦查，专案组民警初步判定嫌疑人可能将毒品放置于附近某处路桩下，随即进行布控排查，成功发现嫌疑人埋放的毒品。
为防止嫌疑人驾车逃跑，宜川警方果断实施抓捕，并现场从嫌疑人驾驶的车辆中查获疑似毒品海洛因20克。根据嫌疑人陈某的供述，专案组经过三天两夜的蹲点守候，于2018年1月13日将其同伙李某成功抓获，并从其住处搜查出高纯度毒品海洛因110余克。
目前，此案还在进一步深挖中。
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旅游在1月15日举行的2017陕西旅游产业年度盛典上，汉中留坝县、商洛市柞水县等被授予“十佳旅游县(区、市)”。01-16
旅游1月15日晚，2017陕西旅游产业年度盛典发布了感动陕西·2017旅游影响力之“十佳美丽村镇”，青木川古镇、茯茶小镇等上榜。01-16
旅游2017陕西旅游产业年度盛典暨宝鸡旅游推介会1月15日晚在陕西省宝鸡市举行，陕西旅游行业首度发布了“感动陕西·2017旅游影响力”百强榜单。01-16
旅游1月15日，陕西首届冰雪旅游季暨太白县首届冰雪旅游大会启动仪式在宝鸡市太白县鳌山滑雪场举行。01-15
旅游记者今天从中国铁路总公司获悉，截至1月14日，今年春运铁路第一轮售票高峰平稳度过，多项指标创历史新高。01-16
旅游距离2018春节大迁徙的到来越来越近，作为继火车、飞机后最主要出行方式之一，租车出游、返乡也越来越受追捧。01-16
旅游近日，位于云南省西部的南涧彝族自治县无量山樱花谷的樱花竞相绽放，色彩缤纷，争奇斗艳，成为冬日里的一道亮丽风景。01-16
旅游2018年陕西旅游年票一卡通日前正式发行。让旅客畅游陕西太白山、甘肃崆峒山、宁夏沙湖、青海土族园等全国28个省份的1149家旅游景区。01-16
旅游1月13日，由九天山国际滑雪场和大奥传媒联合举办的2018九天山国际滑雪场媒体冰雪体验行活动圆满落幕。01-15
旅游眼下正值寒冬，滑雪成为热门活动，因危险系数较高，后续赔偿也成焦点。记者调查发现，滑雪保险市场混乱，保险种类不一。01-15
旅游四川凉山“悬崖村”——昭觉县支尔莫乡阿土列尔村启动悬崖村古里大峡谷景区项目。该项目计划投资6.3亿元，是昭觉县投资最大的旅游开发项目01-15
旅游严冬时节，庐山成了一个晶莹剔透的冰雪世界。随着冬季雨水的减少，山涧中的瀑布水流也相对小了很多。01-15
美食不仅果肉有营养，柚子皮也是好东西，医学上认为柚子皮味辛苦甘性温，在生活中有很好的化痰止咳的作用。01-16
美食冬季空气干燥，寒风对人的皮肤损害很大，白菜中含有丰盛的维生素C、E，多吃白菜，可以起到很好的护肤和养颜后果。01-16
美食先把葱姜切碎，将鸡蛋、盐、蚝油、葱姜碎、香油拌入猪肉馅里，拌匀后放20分钟入味；白萝卜去皮，切丝，汤锅中加。01-16
美食炖菜主要靠水作为加热介质，因此温度不会过高，基本上不超过100摄氏度，因此不会加热过度产生有害致癌物质。01-16
美食吃姜也是化解体内湿气的一种好方法。身体湿气大的不妨多吃点辣椒，补充维生素c的同时还可以除湿，一举两得。01-16
美食刚起床就心情不好?这时吃点让你开心的早餐很重要。英国营养学家罗博·霍布森认为，你可以通过正确饮食获得好心情。01-15
美食应对雾霾，除了尽量减少户外活动和准备好有效的防护措施以外，我们还要在饮食上多加注意，生活中不少美味中都具有清肺的效果。01-15
美食饮食建议：红薯缺少蛋白质和脂质，因此要搭配蔬菜、水果及蛋白质食物一起吃，才不会营养失衡。99热心医生温馨提醒。01-15
美食“东坡肉据考是为纪念东坡所做，并不是苏东坡本人所创制。苏东坡的烹肉之法在其《炖肉歌》中可见奥妙。01-15
美食对于吃货来说，能美容当然更好，美味，才是最最重要滴！可巧的是，这东西口味还真是美得不得了。01-15
美食除了吃药打针，我们还可以多吃点儿对感冒有辅助治疗功效的食物哦！今天，小编就为大家介绍8种食物，帮助生病的小伙伴快点赶走感冒！01-15
美食这张饼丝毫不会因为食材的打折而受到影响。表皮金黄酥脆，内里松软，除了饱满的葱油香气，还外带了猪肉的香气。01-12
健康近期，西药免疫力调节剂匹多莫德引起的争议让提高免疫力的话题也引起了一波关注。到底什么是免疫力？01-16
健康每到冬季，总会出现感冒、手脚凉、皮肤干这些小麻烦。要从根本上解决这些麻烦，不妨试试中医法。01-16
健康中医认为，醋有开胃增纳、散淤止血、杀虫解毒等作用;大蒜具有强力杀菌、预防感冒、排毒清肠等功效。01-16
健康美国西北大学一项研究显示，每天或隔天做30分钟面部操，坚持20周，能让中年女性显年轻3岁。01-16
健康英国研究人员发现，对于老年女性来说，吃香肠、火腿等腌制肉食品越多，患乳腺癌的风险越高。01-15
健康研究人员认为，西红柿、苹果之类蔬果中可能含有某些成分，有助修复吸烟造成的肺部损伤。01-15
健康冬季进补最宜补参，但“参”的成员众多，传说中的“四大名补”：人参、党参、西洋参、太子参。01-15
健康马桶堵塞真让人头疼，还得花钱请人来疏通。有个小妙招，一张保鲜膜就能快速疏通马桶。01-15
健康到底什么是免疫力？老人孩子和体弱者感冒反复发作，是免疫力下降吗？健康人体如何自行调节抗病能力？01-14
健康火腿肠鲜香可口，保质期长，并且可以常温贮存，方便携带，受到广大消费者的青睐。01-14
健康中外食品营养学家均认为：鸡蛋是性价比和营养价值较高的一种大众食品。01-14
健康炎症算是最常见的病症之一了，相信许多人家里的小药箱内，除了常备的感冒药，最多的就是消炎药了。01-14
教育1月15日，四川文化传媒职业学院思修课期末考试放了个“大招”：一学期完了，你认不认得你的授课老师？一道“态度题”引起考生议论纷纷。01-16
教育1月14日，一年一度的日本大学入学全国统一考试落下帷幕。日本今年大学报考人数约为58万，比去年增加了近7000人。01-16
教育1月14日，在安徽省合肥市瑶海图书城，孩子们正在用手中的画笔描绘心中的未来美丽家乡。01-16
教育“嘭”的一声巨响，一辆正在拐弯的小汽车和前面的送外卖电动车撞在一起，送外卖的小伙子摔在地上，头部不断渗出鲜血。01-15
教育创新不仅是“一招鲜，吃遍天”，更应该是一个持续发力、久久为功的过程。01-15
教育看到下发的“试卷”那一刻，学生们发生了骚动——这写得满满的一张纸不是试卷，只是出卷说明；另一张白纸才是真正的试卷，至于题目，请学生现场自己出。01-15
教育教育部决定撤销陈小武的“长江学者”称号，停发并追回已发放的奖金，已责成学校解除与陈小武签订的“长江学者”特聘教授聘任合同。01-15
教育1月8日，韩寒在微博发表长文称：“前几天接受了 一条 的访问，聊了不少。我总结一下中心思想，这也是我这些时间的所想所得。”01-12
教育数字代沟恶化了亲子关系，既不利于儿童充分利用数字机遇获得更大的发展，又加剧了儿童在线风险，使之受到更多伤害。01-12
教育1月8日早晨，“冰花男孩”穿着一件不太厚的外衣走进教室，头发、睫毛上沾满了冰霜，脸蛋也冻得通红;一双脏脏的、红肿的小手已经起了冻疮。01-12
教育其实，能够温暖外卖小哥的，不仅是顾客的尊重和包容，还有商家和团队的支持。01-12
教育刘穷说，没去可可西里之前，自己只是一个普通的家庭妇女，“四进可可西里之后，我的后半生就改变了。”01-12
数码近期，一档综艺节目——《中餐厅》引发了民众的广泛热议。节目中赵薇表示，“好多外国朋友都让她帮忙代购，他们觉得中国产品不仅质量好，而且价格便宜，经济实惠。”09-06
数码vivo首款全面屏新机距离我们似乎越来越近，确认将于9月7日在印度推出的vivo V7+。08-28
数码而这次三星卷土重来，想用Galaxy Note 8重新夺回本该属于自己的市场。08-28
数码事实上，智能手机死在AR之手的论调基本上是错误的。在AR崛起的过程中，智能手机将会起到非常重要的作用。08-25
数码苏宁易购一年一度的“万人空巷抢厨卫”正式启动，同时，“U购908•苏宁全民疯抢节”同步启动！08-24
数码HTC VIVE™更新定价策略，加速高品质VR大众普及化进程。08-24
数码8月23日晚间消息今天，中国电信正式发布了截至2017年6月30日的中期报告。08-24
数码此款Note 8再次延续三星的发布战略，同时在产品特征上进一步强化全视曲面屏的效果。08-24
数码据CNBC报道，三星计划于美国当地时间23日（北京时间24日）上午在纽约举行记者招待会，发布其新的旗舰智能手机Galaxy Note 8。08-23
数码三星为美版的S9搭载了高通骁龙845处理器，并在北美地区签订合同大批量采用。08-23
数码这次 iOS 11 beta 7虽然说继续以优化为主，不过它同样也带来了不少的改变。08-22
数码据美国媒体报道，谷歌当日公布Android O系统的名称为Android Oreo（奥利奥）。08-22
房产比如羊头、油画水、彩画、工业模型等细节在关键时刻起到作用了，试着用它们装饰，会有意想不到的效果。01-16
房产圆形的小餐桌显得十分轻巧，一盏像花盆一样的吊灯轻轻垂下，清新又自然。01-15
房产整个空间的功能布局看似一个整体，却在内部分化出了多个不同区域，体现了一种不羁的家居生活态度。01-15
房产白墙以橘色家具及黑色立灯跳色，简单塑造玄关意象，也传达了年轻夫妻的生活品味。01-12
房产客厅的前方是隔开的阳台，背面则是卫浴室，一处墙面用玻璃砖代替，增加了卫浴室的采光，和白色墙面比起来更显通透。01-12
房产不再是纯粹的白面墙，“凸”型的电视墙，立体3D感灵活呈现，两边的利用置货架进行完美装饰。01-11
房产经常听朋友吐槽，说新房入住后，发现不少房间的灯饰安装得不太理想，照明不太舒服，重新装修又怕麻烦。01-10
房产客厅与卧室之间用镂空木板隔断来划分，隔断两侧留出了二者之间的通道，具有对称的美感，让空间显得更加明亮宽敞。01-09
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房产储物柜：灵感来源于小朋友玩的积木，但比积木要大一点。可以搁好多东西哟~风吹过，就变成了这个样子~弯了腰的花也是挺浪漫的呢~来源：易视频01-09
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房产采用低姿态造型家具，不仅方便小朋友们使用，而且也使得整个空间看起来宽阔明朗了许多。01-08
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汽车新能源汽车12月生产14.9万辆，1-12月累计生产79.4万辆，环比增长17.9%，同比增长68.5%同比累计增长53.8%。01-12
汽车据悉，丰田计划于今年春在密歇根州的原型车研发中心小批量生产新款自动驾驶原型车，以便后期更进一步的完善与调整。01-12
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汽车比亚迪迎来第30万辆新能源汽车下线，在成为国内最快达成新能源汽车30万辆产销规模车企的同时，以引领之姿正式宣布造车新时代的开启。01-11
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汽车起亚在拉加维加斯电子消费展(CES)上起亚公布了ACE未来发展战略，主要围绕3大方面：自动驾驶、联动和环保/电动。01-11
汽车”2017年12月28日，美团吹响了进军网约车市场的号角，宣布开放北京、上海、成都、杭州、福州、温州和厦门等城市的报名活动。01-11