宜川警方破获一起跨省贩毒案件 缴获海洛因130余克

嫌疑人指认毒品。

已抓获嫌疑人。

作案车辆。

西部网讯（记者 赵昊 通讯员 白彩凤）2018秦剑禁毒专项打击整治行动开展以来，宜川县公安局精心组织，严密部署，成功破获了“2018.1.11”跨省贩毒案件。

2018年1月11日，宜川警方得到消息，一长期居住于陕西韩城市桑树坪镇的山西籍贩毒人员拟向宜川吸贩毒人员贩卖毒品，并将于当日在沿黄公路一带进行毒品交易。经过对消息的研判，县局立即成立专案组，抽调禁毒、刑侦、经侦、巡特警大队等精干警力，迅速前往交易地带进行侦查布控。

当日下午1时50分许，一可疑车辆进入侦查人员的视线，在民警掌握的交易区域内不断迂回变换路线，民警随即锁定此可疑车辆。经过侦查，专案组民警初步判定嫌疑人可能将毒品放置于附近某处路桩下，随即进行布控排查，成功发现嫌疑人埋放的毒品。

为防止嫌疑人驾车逃跑，宜川警方果断实施抓捕，并现场从嫌疑人驾驶的车辆中查获疑似毒品海洛因20克。根据嫌疑人陈某的供述，专案组经过三天两夜的蹲点守候，于2018年1月13日将其同伙李某成功抓获，并从其住处搜查出高纯度毒品海洛因110余克。

目前，此案还在进一步深挖中。

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