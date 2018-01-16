全国青少年禁毒知识竞赛在陕举办 32支队伍参赛角逐

陕西集中销毁毒品。（资料图）

西部网讯（记者 赵昊） 1月13日至14日，全国青少年禁毒知识竞赛在西安市举办。经过两天的激烈角逐，山东代表队在总决赛中获得一等奖。

本次竞赛由国家禁毒委员会办公室和教育部主办，中国禁毒基金会和陕西省禁毒委员会办公室承办。竞赛以“健康人生、绿色无毒”为主题，共有来自全国各省、自治区、直辖市和兵团为单位组成32支参赛代表队参加，每支代表队由在校初中、高中、中等职业技术学校各1名学生组成。知识竞赛内容包括我国禁毒方针政策、禁毒法律法规、禁毒历史、毒品知识、毒品危害、毒品防范、戒毒康复、毒情形势以及青少年毒品预防教育“6·27”工程应知应会知识等。

据介绍，自2017年11月起，国家禁毒办在全国各地秋季开学集中学习禁毒知识的基础上，通过中国禁毒微信平台、中国禁毒网和中国禁毒数字展览馆开展了中等教育在校学生禁毒知识竞赛网上初赛活动。期间，全国共有5.9万所学校的5475万初中、高中和中职学生参与线上禁毒知识测试，是近年来全国同类赛事活动中参赛人数最多、覆盖面最广、影响力最大的知识竞赛活动。

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