【网络媒体走转改】陕西启动"新时代 新梦想"网络媒体新春走基层活动

今天（1月16日）上午，2018年陕西省“新时代·新梦想”网络媒体新春走基层活动启动。

启动仪式结束后，媒体记者深入胡家庄村进行采访。

西部网讯（记者 李媛）今天（1月16日）上午，2018年陕西省“新时代·新梦想”网络媒体新春走基层活动启动仪式在鄠邑区玉蝉镇胡家庄村举行，省委网信办副主任张琳宣布活动启动。中央重点新闻网站驻陕频道和省内重点新闻网站20多名编辑记者参加了启动仪式。

张琳表示，网络媒体“走基层、转作风、改文风”，是互联网新闻宣传工作坚持党的新闻事业性质宗旨，更好地发挥党和政府联系群众的桥梁和纽带作用的有效途径,因此在报道中更应该讲政治大局。他希望广大网络媒体继续保持和发扬去年在“走转改”活动中好的作风和传统，牢记“48字新闻使命”，坚持三贴近原则，到基层一线多走走、多看看。也希望网媒记者们将十九大精神带进基层，把笔和镜头对准基层群众，多反映群众的愿望、呼声，多反映群众对美好生活的期望，多反映基层的工作业绩，采写出一批带露珠、冒热气、接地气、粘泥土的新闻报道，凝聚起强大的网络正能量。

“只有带着真感情去发现基层群众身上向上向善、艰苦奋斗的精神，倾注真情、倾听群众的心里话，与群众打成一片，才能创作出接地气、传播广的好作品。此次活动让我们能够深入一线，走到老百姓身边，采写到更生动的故事。”人民网陕西频道记者张伟说。

据悉，2018年陕西省“新时代·新梦想”网络媒体新春走基层活动从1月16日启动，将持续到2月底，采访鄠邑区玉蝉镇胡家庄村的扶贫工作是此次活动的第一站。

人民网陕西频道、新华网陕西频道、国际在线陕西频道、中国网丝路中国、中国日报网陕西频道和西部网、陕西传媒网、陕西网、西安网、西安新闻网等新闻网站的报道小组，还将奔赴全省各地，蹲点驻村采访报道，反映各条战线所取得的重大成就、基层群众的生活变化，宣传基层一线干部群众落实党的十九大精神的生动实践，集中报道人民群众在新时代对美好生活的向往和对未来发展的期盼。

根据省委网信办统一部署，各市（区）网信办也将组织属地网络媒体同步开展新春走基层活动。

编辑： 张娟