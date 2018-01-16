阿里巴巴丝路总部落户西安 未来要在西安做这些大事

西部网讯（记者 鄢山宇 赵昊）西安效率！1月16日，阿里巴巴丝路总部落户西安，将在西安打造八大功能板块，包括金融西部中心、阿里云西部数据中心、新零售研发中心、电商企业服务中心、CSN发展中心、创新创业指导中心、阿里商学院、电商企业聚集区。通过这八大功能板块合力发展“互联网＋古都”，加快打造建设科技之都、时尚之都、消费之都。
西安效率 5个月阿里巴巴丝路总部落户西安
2017年8月中旬，在西安首届世界西商大会上，陕西省委常委、西安市委书记王永康会见阿里巴巴集团董事局主席马云一行。2017年10月，西安市委常委、市长上官吉庆回访了阿里巴巴，并签了十个战略协议。揭牌仪式前，王永康与阿里巴巴集团副总裁钟天华一行座谈。在钟天华看来，西安投资环境非常好，“丝路总部这个项目能推动的这么顺利，也是因为西安市委、市政府的高度重视，以及各个部门给予的支持。”
阿里巴巴丝路总部项目位于西安软件新城天谷八路与云水一路十字，建筑总面积可达100万平方米。丝路总部将涵盖八大功能板块，分别为金融西部中心、阿里云西部中心、新零售西部中心、电商企业服务中心、CSN发展中心、阿里创新创业示范中心、阿里大学、电商企业聚集区。
“通过这八大功能板块合力发展‘互联网＋古都’，加快打造建设科技之都、时尚之都、消费之都，努力使西安城市建设更加优美，更加便捷、城市更趋智慧，创新创业人才竞相涌现、创新创造能力大幅提升，最终实现振兴大西安的宏伟目标。”钟天华介绍，丝路总部将依托西安“一带一路”的优势地位，建成我国西部的战略总支点，进而辐射整个中西部地区乃至丝绸之路经济带。
未来 阿里巴巴还将在西安干这些大事
在揭牌仪式上，西安市政府与阿里巴巴集团第二批合作项目现场签约，包括西安市泾河新城菜鸟智慧物流基地、西安市高新区阿里巴巴创新中心、西安市“城市交通大脑”合作、西安市出租车移动支付合作、西安市“互联网+国税、地税合作等13个合作项目，涵盖了智慧物流、零售生鲜、大数据应用等多个领域。
随着阿里巴巴丝路总部落地西安，西安与阿里巴巴的合作深度、广度都有了新的升级。那么，未来，阿里巴巴还将在西安干哪些大事呢？
据阿里巴巴吉荣战略发展副总经理李然介绍，未来，阿里巴巴将依托丝路总部，利用阿里巴巴的新技术、大数据，帮助西安的制造业改造升级，同时加大军民融合力度，通过在人工智能、大数据等方面的合作，打造“西安样板”。
“盒马鲜生是阿里巴巴对线下超市完全重构的新零售业态。随着今天的签约，第一批盒马鲜生示范店将在碑林区、高新区、曲江新区落户，5月1日前开业。”李然透露，2018年底盒马鲜生将在西安落户10家，三年内将落户30家。
“我们将推动‘城市大脑’项目的落地，帮助政府提高治理能力，加快支付宝在公交车、出租车上的应用。我们也将与西安高校合作，争取每年培养1000名大数据人才，并为他们解决就业问题。”据李然介绍，在此次的签约项目中，阿里巴巴将与西安市合作“城市交通大脑”项目、“城市水务大脑”项目，未来，我们希望在“城市大脑”项目中寻求更多的合作机会，希望通过数据帮助西安思考和决策，将西安打造成一座能够自我调节、与人类良性互动的城市。
“从去年8月到现在，阿里巴巴一共有23个项目落地西安，西安政府的执行力很快，值得阿里巴巴的同学们学习。”钟天华说，阿里巴巴非常看好西安的“一带一路”节点城市定位，未来，阿里巴巴在电商新零售、蚂蚁金服、高科技等很多方面都会有与西安合作的结合点。”
编辑： 钟莹
娱乐杨幂自认有“玻璃心”，对大家给她的负评会“选择性”的避开，她说：“大家对我的评价不怎么好，能不看就不看。01-16
娱乐小S（徐熙娣）15日在脸书分享了与老公许雅钧（Mike）“爱的晚餐”，但餐盘食物全是水煮，且份量极少，让众人傻眼。01-16
娱乐南京艺术学院2018年计划招收本科生2300名，校内报名点报考人数已超过5.68万人，报考人次超过8.9万。01-16
娱乐小红莓乐队（The Cranberries） 主唱Dolores O‘Riordan去世，年仅46岁。 小红莓是世界著名的乐队，影响了一大批歌手，王菲在音乐上也深受她的影响。01-16
娱乐对于如何看待中印两国电影文化交流的前景，阿米尔·汗说，印度有完善的宝莱坞工业体系，中国有着巨大的电影市场，希望今后两国的电影文化能够有更多交流。01-16
娱乐只见一杯清茶，一片面包片，一碟子蔬菜沙拉，这就是林俊杰一顿晚餐的所有吃食。如此清淡味寡又绿色养生的菜谱让许多网友心疼。01-15
娱乐郑钧发博感慨中国流行音乐文化“长出了成年人的龌龊，却只有婴儿脆弱的身体”，被不少网友认为是在暗指最近闹得沸沸扬扬的PG ONE事件。01-15
娱乐首发阵容：汪峰、Jessie J、张韶涵、李圣杰、李晓东、GAI（周延）、张天上演了一番专业歌手之间的顶尖较量。01-15
娱乐在2018年CBA全明星周末的全明星赛中，南方明星队迎战北方明星队。当日，在2018年CBA全明星周末的全明星赛中，南方明星队迎战北方明星队。01-15
娱乐1月13日，在意大利米兰，中国游泳运动员宁泽涛在时装发布前抵达。01-15
娱乐正在热映中的《妖猫传》获最佳导演、最佳女配角、最佳摄影、最佳美术指导、最佳造型设计、最佳视觉效果6大奖项提名，领跑本届亚洲电影大奖。01-14
娱乐如一只鸿雁翩然高飞，在胡松华高亢嘹亮的歌声中，一幅草原的图景徐徐展开，小小的舞台在她的脚下仿佛生出碧草如茵。01-14