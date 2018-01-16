阿里巴巴丝路总部落户西安 未来要在西安做这些大事

陕西省委常委、西安市委书记王永康与阿里巴巴集团副总裁钟天华共同为阿里巴巴丝路总部揭牌。

西部网讯（记者 鄢山宇 赵昊）西安效率！1月16日，阿里巴巴丝路总部落户西安，将在西安打造八大功能板块，包括金融西部中心、阿里云西部数据中心、新零售研发中心、电商企业服务中心、CSN发展中心、创新创业指导中心、阿里商学院、电商企业聚集区。通过这八大功能板块合力发展“互联网＋古都”，加快打造建设科技之都、时尚之都、消费之都。

西安效率 5个月阿里巴巴丝路总部落户西安

2017年8月中旬，在西安首届世界西商大会上，陕西省委常委、西安市委书记王永康会见阿里巴巴集团董事局主席马云一行。2017年10月，西安市委常委、市长上官吉庆回访了阿里巴巴，并签了十个战略协议。揭牌仪式前，王永康与阿里巴巴集团副总裁钟天华一行座谈。在钟天华看来，西安投资环境非常好，“丝路总部这个项目能推动的这么顺利，也是因为西安市委、市政府的高度重视，以及各个部门给予的支持。”

阿里巴巴丝路总部项目位于西安软件新城天谷八路与云水一路十字，建筑总面积可达100万平方米。丝路总部将涵盖八大功能板块，分别为金融西部中心、阿里云西部中心、新零售西部中心、电商企业服务中心、CSN发展中心、阿里创新创业示范中心、阿里大学、电商企业聚集区。

“通过这八大功能板块合力发展‘互联网＋古都’，加快打造建设科技之都、时尚之都、消费之都，努力使西安城市建设更加优美，更加便捷、城市更趋智慧，创新创业人才竞相涌现、创新创造能力大幅提升，最终实现振兴大西安的宏伟目标。”钟天华介绍，丝路总部将依托西安“一带一路”的优势地位，建成我国西部的战略总支点，进而辐射整个中西部地区乃至丝绸之路经济带。

位于西安市高新区的阿里巴巴总部。

未来 阿里巴巴还将在西安干这些大事

在揭牌仪式上，西安市政府与阿里巴巴集团第二批合作项目现场签约，包括西安市泾河新城菜鸟智慧物流基地、西安市高新区阿里巴巴创新中心、西安市“城市交通大脑”合作、西安市出租车移动支付合作、西安市“互联网+国税、地税合作等13个合作项目，涵盖了智慧物流、零售生鲜、大数据应用等多个领域。

随着阿里巴巴丝路总部落地西安，西安与阿里巴巴的合作深度、广度都有了新的升级。那么，未来，阿里巴巴还将在西安干哪些大事呢？

据阿里巴巴吉荣战略发展副总经理李然介绍，未来，阿里巴巴将依托丝路总部，利用阿里巴巴的新技术、大数据，帮助西安的制造业改造升级，同时加大军民融合力度，通过在人工智能、大数据等方面的合作，打造“西安样板”。

“盒马鲜生是阿里巴巴对线下超市完全重构的新零售业态。随着今天的签约，第一批盒马鲜生示范店将在碑林区、高新区、曲江新区落户，5月1日前开业。”李然透露，2018年底盒马鲜生将在西安落户10家，三年内将落户30家。

“我们将推动‘城市大脑’项目的落地，帮助政府提高治理能力，加快支付宝在公交车、出租车上的应用。我们也将与西安高校合作，争取每年培养1000名大数据人才，并为他们解决就业问题。”据李然介绍，在此次的签约项目中，阿里巴巴将与西安市合作“城市交通大脑”项目、“城市水务大脑”项目，未来，我们希望在“城市大脑”项目中寻求更多的合作机会，希望通过数据帮助西安思考和决策，将西安打造成一座能够自我调节、与人类良性互动的城市。

“从去年8月到现在，阿里巴巴一共有23个项目落地西安，西安政府的执行力很快，值得阿里巴巴的同学们学习。”钟天华说，阿里巴巴非常看好西安的“一带一路”节点城市定位，未来，阿里巴巴在电商新零售、蚂蚁金服、高科技等很多方面都会有与西安合作的结合点。”

编辑： 钟莹