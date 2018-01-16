全国文化科技卫生“三下乡”集中示范活动启动

陕西省委常委、省委宣传部部长庄长兴现场了解“三下乡”活动开展情况。

西部网讯（记者 秦振 )1月16日下午，2018年全国文化科技卫生“三下乡”集中示范活动启动仪式在陕西省汉中市西乡县举行。国家新闻出版广电总局党组成员、副局长、电影局局长张宏森，陕西省委常委、省委宣传部部长庄长兴，省委宣传部副部长李彬、省市直有关部门负责人和市县领导出席了启动仪式。

实实在在的文化科技卫生服务下基层

记者了解到，本次活动以“服务脱贫攻坚、推进乡村振兴”为主题，省、市、县600余名机关干部、科技人员、医疗专家为当地群众提供了科技咨询、查体治病、科普展览等多项服务，开展了现场馈赠药具、发放书籍、普法宣传等一系列活动，为老百姓实现脱贫攻坚、增收致富注入了新动力。

活动现场，上万名群众到场咨询，各个服务台前人头攒动，老百姓们在家门口享受到了实实在在的文化科技卫生服务。

共青团陕西省委宣传部部长王峰告诉记者，此次团省委作为参与单位之一，为当地老百姓带来了3D打印技术展示和机器人展示，并现场为20名贫困留守儿童发放爱心书包、书籍以及20个温暖包。

“我们还积极联系武警西安消防支队，在现场为老百姓宣讲消防知识，实用性很高。”王峰说道。

分会场活动丰富多彩 受群众“热捧”

活动现场，省卫计委服务台前人们排着长队，大家争相接受医疗人员的免费检查；在省农业厅展台前，农技人员现场传授科技知识，解答农民的问题。几乎每个服务台前都被围得水泄不通，前来咨询问题、领取材料的人也是络绎不绝。

家住西乡县东关正街的市民王辉民告诉记者，此次的“三下乡”活动不仅让自己免费领取了茶树的养殖类书籍，还有来自西安的医生现场问诊，让自己感觉特别受用。

“现在网络发达，平时通过网络也能了解到很多种植技能，但能够现场咨询专家，了解的还是更透彻些，希望这样的活动能够多来家乡。”王辉民说道。

记者了解到，活动当天各参与单位还组成服务小分队分赴西乡县的城北、城南、堰口、杨河4个街道办和镇开展农家小院十九大精神宣讲、鼓号队捐赠、微心愿捐赠仪式和读书卡发放仪式、猕猴桃种植技术培训、茶园冬季管护培训、医疗义诊等活动。

编辑： 钟莹