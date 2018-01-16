农村户口交钱就能办社保？记者揭露"社保骗局"真相

西部网讯（陕西广播电视台《今日点击》）社会养老保险，是国家为解决劳动者退休后的基本生活建立的一种社会保险制度,个人交纳养老保险需要到户口所在地社区申请。

但最近，渭南市一些群众向我们反映，从2017年六月份开始，一个名为“中国三农西部农业社保养老中心”的机构，声称专门为农村户口的群众办理“退休和养老保险”，不少人交了钱，但他们不知道这个机构是否合法？将来能不能领到承诺的退休金？随后，记者多次前往渭南进行了近四个月的调查。

“农业社保养老中心”专为农村户口办“社保”

2017年8月下旬，根据群众的反映，记者在渭南市临渭区政府旁边的科技中心三楼，找到了这个专门给农民办理退休养老保险的机构——“中国三农西部农业养老中心”渭南办公室。

工作人员：“咱这是农村户口才给办。”

在办公室记者看到，墙上悬挂的有国家领导人有关三农工作重要性的讲话,有他们这个机构的一些红头文件。工作人员称，他们这个机构就是要落实国家的三农政策,让农民也享受到和城里工人一样的退休待遇。

工作人员：“农民也是做着贡献呢，要不然你们吃啥？”

记者询问，他们经办的这项养老保险和国家的城乡居民养老保险有什么关系？工作人员说，他们是“中国三农西部农业养老中心”开办的，这个保险和国家城乡居民养老保险是一样的。

工作人员：“咱是独立的和它没关系，和社保是一样的。”

随后，记者自称今年48岁，如果办理这个保险，费用怎么交？何时可以领到退休工资？每月能领多少钱？工作人员给记者算起账来。

工作人员：“先补交15年的43000元,一年再交2888乘以你交的年数,你是1969年的48岁了,要交12年,你到时候领退休金最少在2000元以上。”

工作人员告诉记者，这就相当于交了七万多，六十岁后，只要三年多时间就可以把投入的钱领回来了。而且还称,他们的养老保险比城乡居民养老保险有优势，参保方式更加灵活，即使年龄过了六十岁都可以办理。

工作人员：“现在有个新政策,你输入个中国西部农业社保网能搜着,还有一个杠杠,针对男的60岁到65岁档的, 65周岁生日过了就可以领退休金。”

这位工作人员还给记者看了他们的宣传单，上面声称要让农村默默贡献劳动者养老有保障。凡从事过农业生产，年满四十岁的劳动者都可以办理。个人一次性补缴十五年统筹费四万三，年龄不到六十岁的，每年再续交两千八，到六十岁就开始领退休养老工资。退休养老工资每年还有10%的增长，二十年后每月就可以领三千到四千元多。

最后，他还特别强调，这是一项党和国家重视农业、关爱农村、尊重劳动者的英明决策，望各行业积极配合落实，杜绝弄虚作假。落款盖的是中国三农西部农业社保养老中心的公章，发布的时间是2017年6月23日。

收取数万元“养老金” 却拿不出任何保证

从宣传页的承诺来看，这个所谓“中国三农西部农业社保养老中心”的来头不小，挂的是“中字头”“国字号”的牌子。而且参保条件门槛低，退休福利却很高。那么，这个养老机构是否合法？该由谁来监管？

记者在网上输入“中国三农西部农业社保养老中心”字样进行搜索，却找不到这个机构的网站。第二天，记者再次来到这个办公室，接待记者的是却是另外一个工作人员。当记者询问为什么查不到他们提供的网站时，工作人员才道出了实情。

工作人员：“机构是中国三农产业委员会下面的一个叫做西部农业养老中心。”

记者：“账号是哪里的？也是他们的？”

工作人员：“嗯……”

记者：“是他们的还是渭南的？”

工作人员：“现在是渭南长景农业承办的。”

在记者的追问下，工作人员才说，这个养老保险是渭南长景农业公司承办的。当记者提出疑问，在他们这里买了养老保险有没有保证？对方说，他只负责接待，其它的一概不知。

工作人员:“ 我只能说宣传就看这个，我给你拿出什么保证我拿不出来。”

看到记者一再追问，工作人员借故离开，再也没有回来。随后的几天，记者又多次来到这家机构，但这里却一直大门紧锁没人办公。

编辑： 辛超