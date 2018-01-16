阿里巴巴丝路总部今日在西安揭牌 13个合作项目签约

阿里巴巴丝路总部今日在西安揭牌

阿里巴巴丝路总部项目选址位于高新区软件新城

西部网讯（记者 鄢山宇 赵昊）今天（1月16日），阿里巴巴丝路总部正式落户西安，陕西省委常委、西安市委书记王永康出席揭牌仪式，并与阿里巴巴集团副总裁钟天华一行座谈。

阿里巴巴丝路总部项目选址位于高新区软件新城，建筑总面积达100万平方米，丝路总部将依托西安在“一带一路”上的优势地位，建成阿里巴巴在我国西部的战略总支点，进而辐射整个西部地区乃至丝绸之路经济带。

阿里巴巴丝路总部涵盖八大功能板块，分别为金融西部中心、阿里云西部中心、新零售西部中心、电商企业服务中心、CSN发展中心、阿里创新创业示范中心、阿里大学、电商企业聚集区。通过这八大功能板块合力发展“互联网＋古都”，加快打造建设科技之都、时尚之都、消费之都，努力使西安城市建设更加优美，更加便捷、城市更趋智慧，创新创业人才竞相涌现、创新创造能力大幅提升，最终实现振兴大西安的宏伟目标。

揭牌仪式上，西安市政府与阿里巴巴集团第二批合作项目现场签约，包括西安市泾河新城菜鸟智慧物流基地、西安市高新区阿里巴巴创新中心、西安市“城市交通大脑”合作、西安市出租车移动支付合作、西安市“互联网+国税、地税”合作等13个合作项目，涵盖了智慧物流、零售生鲜、大数据应用等多个领域。

编辑： 钟莹