西安一高校取消学生助学金申请资格 辅导员被停职

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西部网讯 1月8日至1月14日，西部网“民生热线”栏目收到陕西省各级党政相关部门回复网友的75条答复。其中网友反映的“西安外国语大学取消学生助学金申请资格”“长安区黄峪水库大坝下违建房屋”“启航佳境公租房何时能够入住”等问题，有了明确结果。

西外取消学生助学金申请资格

省教育厅：当事辅导员被停职检查

【网友留言】2017年12月11日，网友“萌”反映称，西安外国语大学多个学院，对于已经获得国家励志奖学金的同学，取消其申请助学金的资格。西外资助管理中心解释，学院有权力决定学生是否可以兼得助学金和国励志。贫困生就只配拿属于贫困生的荣誉吗？本来就品学兼优却因为自己是贫困生所以荣誉也要让给不如自己优秀的人吗？

2017年12月26日，“民生热线”栏目组将网友的情况反映给了陕西省教育厅。

【部门回复】2018年1月8日，陕西省教育厅给予回复：

事件发生后，该校采取果断措施进行处理，一是在第一时间将当事辅导员调离工作岗位、停职检查，其工作由另一名经验丰富的辅导员接替，确保后续学生工作不受影响。

二是加大对国家和学校资助政策的学习宣传和贯彻落实，进一步明确国家励志奖学金和国家助学金可以同时申请，已经获得国家励志奖学金的学生，只要符合条件均可申请国家助学金。

长安黄峪水库大坝下违建房屋

滦镇街办：土地部门已立案处理

【网友留言】2017年12月27日，网友“你们泡泡糖”反映，长安区滦镇黄峪水库大坝下违法侵占土地建房数十间，紧邻河道，时隔已久。2015年被市国土局以侵占集体土地行为，依法要求其拆除，并由滦镇组织拆除。至今仍开门营业，未被拆除。人身安全和森林安全出现极大隐患，还望有关部门重视处理。

2018年1月5日，“民生热线”栏目组将网友的情况反映给了长安区滦镇街道办事处。

【部门回复】2018年1月10日，长安区滦镇街道办事处给予回复：

网友所反映的滦镇黄峪水库大坝下的十间房屋确属违法建设，此违法行为土地部门已立案。现街道办和土地部门正在制定拆除方案。近期山区冰雪路滑，暂不适合车辆和机械进入山区进行拆除作业。我单位将抓紧时间在条件允许下，将进行综合执法拆除违法建设。

编辑： 辛超