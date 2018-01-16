拉巴特墓地航拍。西北大学文化遗产学院 供图

西部网讯（记者 敬泽昊）记者从1月15日举行的西北大学文化遗产学院科研成果汇报会上了解到，经过多年的寻访，来自中国的考古工作者终于在中亚乌兹别克斯坦和塔吉克斯坦交界区域找到了大月氏人西迁后留下的踪迹。

按照史料的记载，为了躲避匈奴，大月氏开始了西迁，并最终在“妫水”（今阿姆河）北岸安顿下来。只是定居到这里的大月氏人就像突然消失了一样，后世各国的考古工作者苦苦找寻多年，都找不到它留下的踪迹。

直到2016年，由王建新教授、梁云教授牵头的西北大学中亚考古队，在今天乌兹别克斯坦撒马尔罕西南的萨扎干遗址内发现了康居贵族的墓地。因为史料记载，康居位于大月氏的北部，这处墓地的发现便将大月氏人的活动区域缩小到了萨扎干和阿姆河之间的区域。

2017年，西北大学中亚考古队再接再厉，通过对乌兹别克斯坦拉巴特墓地的发掘，以及对塔吉克斯坦贝希肯特谷地的调查，梁云教授认为这一区域内，在公元前二世纪末到公元一世纪初，存在着一种与周边同一时期的文明有所区别，具有明显自身特征的文化。

这一区域历史上被称为北巴克特里亚地区，随着亚历山大大帝的兵锋，希腊文明首先进入了这里，并且留下了许多遗存。在之后这里又是贵霜帝国控制的区域，这一区域墓葬里出土的贵霜钱币，便是这一古老帝国统治权的力证。而夹在两者之间的，便是大月氏人在这里活动的时段。也正是因为时间和空间的吻合，梁云教授才断定拉巴特墓地和贝希肯特谷地内的诸多遗址，就是苦苦寻觅多年的月氏文化遗存。

特别是拉巴特墓地内清理发掘的48座墓葬，女性的陪葬品多于男性，恰好和史书中关于大月氏女主主事的记载相吻合。为今后开展和大月氏相关的考古工作，提供了一个可靠的已知点和出发点。

相关新闻

西北大学教授王建新的丝路考古梦