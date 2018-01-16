西安全面落实乡村振兴战略 首个农业公园落户长安

1月15日，“乡村振兴战略合作暨神禾塬畔田园综合体项目签约仪式”在西安举行。

1月15日，“乡村振兴战略合作暨神禾塬畔田园综合体项目签约仪式”在西安举行。

西部网讯（记者 彭芬） 1月15日下午，“乡村振兴战略合作暨神禾塬畔田园综合体项目签约仪式”在西安举行。西安市城镇化产业联合会与浙江省农业区域合作促进会就乡村振兴战略实施，天朗控股集团与联众休闲产业集团就长安农业公园建设达成了战略合作并签订相关合作协议。

强强联手共推大西安乡村振兴战略实施

当前，西安市正采取“政策推动、科研促动、项目带动”的组合拳方式，全面落实乡村振兴战略的实施。通过出台相关政策文件，以城带乡推动城乡区域一体化；与高校共建乡村振兴战略专门研究机构，同浙江等地协会组织建立战略伙伴关系，深入开展政策研究、学习培训、信息交流等方面的合作；以农业公园、田园综合体、农业特色小镇等一批重点项目为抓手，构建现代农业产业体系，推进一二三产融合发展。

签约后，西安市城镇化产业联合会将与浙江省农业区域合作促进会在乡村振兴战略的政策研究、产业发展、教育培训、项目投资等多个领域开展合作，合力推动大西安乡村振兴战略的实施。

陕西首个中国农业公园落户长安区

神禾塬畔田园综合体是长安农业公园的先导区项目，将由天朗控股集团和联众休闲产业集团共建。长安农业公园位于西安市长安区王曲街道，规划面积38平方公里，规划为“一心、两轴、三板块”。

农业公园将以深入推进农业供给侧结构性改革为方向，深耕文化、振兴产业、带动观光、活化村庄，促进农业文化旅游共同发展、生产生活同步改善、一二三产业深度融合，努力建成为陕西首个中国农业公园，全力打造乡村振兴战略实施的范本和先行区。

背景资料

中国农业公园立足乡村自然资源、生态资源、农业资源、文化资源、景观资源，是将农业生产发展、城镇化建设与农耕文化、地域文化、乡村文化等有机结合而成的一种生态休闲和乡土乡愁乡韵体验旅游的高端模式。

截至目前，全国通过评审挂牌的“中国农业公园”有21个。按照发展规划，未来将在全国范围内建成100个中国农业公园。

编辑： 李杉