安康3兄妹疑煤气中毒离世 公安提醒群众取暖应谨慎防范

西部网安康讯（记者 毛明博）今天（1月15日）下午14时许，安康市汉滨区关庙镇大垭村发生痛心一幕，3名休假回家的学生（3人系兄妹）疑因煤气中毒不幸离世。据当地人介绍，这三兄妹年龄分别为16岁、12岁、10岁。目前，警方就相关情况进行深入调查，当地政府就相关善后事宜正做进一步安排。

近期气温骤降，安康市发生多起因取暖导致煤气中毒的事件。据不完全统计，去年12月30日，石泉县饶峰镇母女三人因煤气中毒险些丧命；今年1月6日，汉滨区流水镇4号街也发生母女3人因烤无烟煤而致煤气中毒。来自紫阳县110报警平台统计，今年元月1日至15日，已接到3起煤气中毒的报警。

相关资料初步显示：2017年11月至今年元月中旬，安康市发生11起煤气中毒事件、死亡19人。今天（1月15日）下午，安康市副市长、市公安局党委书记、局长杨尚伟专门召开全市公安机关视频会议，就各级公安机关切实强化煤气中毒事件防范宣传，提高广大群众安全防范意识作出安排，以最大限度减少煤气中毒事件发生。

煤气中毒通常指的是一氧化碳中毒。冬季，市民在烧煤取暖时因燃烧不完全且换气条件不足，容易诱发煤气中毒。另外，使用燃气热水器也应注意通风换气，以免煤气中毒。当市民在密闭的场所吃火锅（特别用木炭烧烧的），也应作以防范。

编辑： 李杉