身份信息被盗用 男子莫名其妙成资产三百万公司股东

男子莫名其妙成资产三百万公司股东。

西部网讯（陕西广播电视台《都市热线》记者 曹博棋）西安市民崔先生前几天收到了一个电话，正是这个电话，让他发现自己居然成为了一家有着三百万资产公司的股东。

崔先生：“我这莫名成了股东，我到现在三十多岁，咋可能挣那么多钱？”

崔先生：“接到了一个电话，甘肃兰州的，说我租了个写字楼，房租到期了，让我交房租。我就以为是诈骗电话，让我爸不理。”

即便对方一直在打电话，可崔先生并没有理会，直到对方发来一张照片，崔先生才大吃一惊。

崔先生：“他给我发了一条短信，上面是我的身份证复印件，他说是不是我本人，我说是。”

对方表示，他姓王，是甘肃兰州的，有一家公司在租用他写字楼的时候，用的就是这张崔先生的身份证复印件。

王先生：“当时留的身份证就是他的，这个公司现在没人，房子都腾出来了，公司没人。”

这位兰州的王先生说，由于找不到那间公司的人，他只好通过身份证查到了崔先生的电话，并告知了崔先生这间公司的名字。崔先生在网上一查，事情还真没那么简单。

崔先生：“查了之后确实有这个公司，在自然人股东那一栏是我的名字，出资三百万。”

随后崔先生也拨打了这家公司预留的电话，但一直无法联系上，崔先生说他对这家公司是一无所知。

崔先生：“我真的没有去过兰州，从小到大都没去过。我觉得这个事情真的很蹊跷。”

崔先生表示自己平时很注意隐私保护，那注册这家公司的人是如何拿到自己的身份证复印件呢？

崔先生：“我2010年丢过一次身份证，我怀疑丢身份证可能跟这个事情有关系。”

平白无故多了一家三百万的公司，崔先生最近很是郁闷，他担心这间公司会对自己的信用产生影响。为了解决这个烦恼，他也先后联系了西安和兰州的警方以及工商部门。

崔先生：“我就希望这家公司信息能被取缔了，或者把有我的身份信息销毁掉，希望我的身份信息安全得到保证，以后不要惹得一身麻烦。”

编辑： 张娟