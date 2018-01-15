女孩网购衣服花70元 遭“退款”诈骗被骗6万多

女孩网购衣服花70元，遭“退款”被骗6万多。

西部网讯（陕西广播电视台《都市快报》记者 牛淳熙）临近春节，这骗子，尤其是网络诈骗，变得猖獗起来。接到陌生电话，大伙可一定要多加个心眼，不然就会像下面这个女孩一样，被骗得血本无归。

家住西安南郊西影路附近的小姜这两天很崩溃。她的六万多存款，被骗了个精光。这事，还要从她的一次网购经历说起。

小姜：“前两个月的时候，我在淘宝上买了两件衣服，一共也就是70多块钱。”

一直到前两天，小姜接到一个陌生电话，说这批衣服，出了问题。

小姜：“他自称是淘宝售后理赔中心的，说我这个衣服，出现质量问题，甲醛超标。”

他说工商局那边查出来，他们衣服有问题，要给顾客赔付退款，要把这批货退回去

看起来，对方解决问题的态度很诚恳。

小姜：“对方打电话过来，把我个人信息说得很详细，我什么时候买的衣服，买的什么衣服，我的具体住址，他都给我核对得很详细。”

就这，小姜欣然接受对方的解决方案。她压根没想到，一张看不见的大网，已经向她悄然张开。

小姜：“要我的支付宝账号，他问我支付宝芝麻信用度是多少，我说670，他说那不行，信用度要达到780以上我们这边才能给你汇过去。”

以信用度不够的理由，对方添加了小姜微信之后。并发给小张一个二维码。

小姜：“我扫二维码进去之后，要填个人信息及银行卡号那些，我就按照他们指导的流程，输入了我的个人信息，账号，收到一个验证码，我把验证码也输进去。”

在输入了若干个验证码后，小姜突然意识到，普通的退款，根本没这么复杂。

小姜：“当时觉得太麻烦了，我说一百多块钱，我想着不要了，算了，然后对方就说，不行，我必须要赔给你，我当时听了这话，我就觉得不对劲。”

这时候察觉，为时已晚。就这，小张本就不多的存款，被对方全部转走。

小姜：“这六万多是我上班以来攒的，然后我工作平时工资也不高，也就三千来块钱。”

然后，就是网络诈骗的老戏路，手机关机，微信拉黑。目前，小姜已经向辖区的西影路派出所报了案。

编辑： 张娟